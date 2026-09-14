"جنوب الدلتا" و"المصرية لنقل الكهرباء" تضعان خارطة طريق استباقية لتأمين صيف 2027

استعدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء مبكرا لمواجهة أحمال صيف 2027، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة تعزيز جودة التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال صيف 2027.

وجاء ذلك عبر تنسيق رفيع المستوى وشراكة استراتيجية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تجسدت في اجتماع موسع برئاسة المهندس/ خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا، وبمشاركة المهندس محمد رياض، العضو المتفرع للمنطقة الشمالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وحضور المهندس/ رضا دراز رئيس منطقة الدلتا للنقل إلى جانب نواب رئيس مجلس الإدارة للقطاعات المالية والتجارية والفنية، والشبكات، بالشركة و رؤساء القطاعات ومديرى العموم المعنيين فى الشركتين.

ركز الاجتماع على تحويل التوجيهات الوزارية إلى خطط تنفيذية محددة الملامح عبر مراجعة شاملة لجميع مصادر التغذية والقدرات الاستيعابية الحالية للشبكات لمواجهة أي قفزات متوقعة في الأحمال.إطلاق شارة البدء الفوري لتنفيذ المشروعات والإجراءات الفنية المتفق عليها، تماشياً مع خطة الوزارة في تحديث الشبكة الكهربي من خلال متابعة معدلات الإنجاز وضمان الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة في توقيتاتها المحددة.

واختتم المهندس خالد مسعود غمري اللقاء بالتأكيد على أن الشركة تضع نصب أعينها تنفيذ تكليفات الدكتور محمود عصمت بالقضاء على أي معوقات تؤثر على كفاءة الشبكة، معتبراً أن تحقيق الاستقرار الكامل لقطاع الطاقة بمحافظات الدلتا هو الالتزام الأول والأساسي لكافة قيادات الشركة وعامليها.

يأتي ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتخطيط المستقبلي المسبق وتطوير البنية التحتية للشبكة القومية.