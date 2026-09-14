انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

فاجأت أسعار الطماطم الجميع بالأسواق ، بالانخفاض حيث يتراوح سعر الكيلو بالأسواق من 10 إلى 15 جنيهًا، بعدما وصل سعرها لـ 30 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية ، مع توقعات بتذبذب أسعارها الفترة المقبلة .

من جانبه، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أن ما يتم تداوله بشأن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا خلال الوقت الحالي غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأسعار مستقرة منذ أكثر من شهرين.

وأوضح النجيب أن استقرار الأسعار لا يقتصر على محصول الطماطم فقط، وإنما يمتد إلى عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في ظل توافر كميات مناسبة من المحاصيل داخل الأسواق.

متى تتحرك أسعار الطماطم؟

وأشار نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة إلى أن أسعار الطماطم قد تشهد تحركات خلال الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية، خاصة عند انتهاء عروة وبداية أخرى، إذ قد تحدث فجوة مؤقتة في حجم المعروض، وهو أمر طبيعي يتكرر مع العديد من المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أن موسم الطماطم الصيفي ما زال مستمرًا حتى شهر أكتوبر المقبل، الأمر الذي يدعم توافر المحصول بالأسواق خلال الفترة الحالية، موضحًا أن اتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة سيتوقف على حجم الإنتاج والكميات المطروحة ومعدلات الطلب.

العرض والطلب يحسمان مصير الأسعار

وشدد النجيب على أن أسعار المحاصيل الزراعية تخضع بصورة رئيسية لآليات العرض والطلب، موضحًا أن زيادة الإنتاج وارتفاع المعروض عادة ما يدفعان الأسعار نحو الاستقرار أو التراجع، بينما قد ترتفع في حالة انخفاض الكميات المتاحة مع استمرار معدلات الطلب.

وأضاف أن السعر الذي يصل إلى المستهلك في النهاية يتأثر بعدة عوامل، أبرزها حجم المعروض داخل الأسواق وحركة الشراء والاستهلاك، وبالتالي فإن الحديث عن أسعار مستقبلية محددة يظل مرتبطًا بالظروف الفعلية للسوق وقت حدوثها.

انتهاء العروة الصيفية تحت المتابعة

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة أن الفترة التي تعقب انتهاء الموسم الصيفي ستكون محل متابعة، بالتزامن مع انتقال الإنتاج من عروة زراعية إلى أخرى، حيث تتحدد حركة الأسعار وفقًا للكميات المتاحة وحجم الإنتاج الفعلي في الأسواق.

ودعا النجيب المواطنين إلى عدم الانسياق وراء التوقعات التي تتحدث عن ارتفاعات كبيرة في أسعار الطماطم خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أن السوق لا تشهد أزمة في المعروض، وأن الأسعار الحالية لا تعكس أي وصول لسعر الكيلو إلى 40 أو 50 جنيهًا.