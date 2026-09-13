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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يرفض إعارة حمزة عبد الكريم ويحدد دوره مع الفريق

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
إسراء أشرف

تمسك نادي برشلونة الإسباني بالاعتماد على المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعدما قرر الاحتفاظ بخدماته ورفض رحيله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل ثقة كبيرة من المدير الرياضي ديكو والمدرب هانزي فليك في قدراته.

وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن برشلونة جدد عقد حمزة عبد الكريم حتى يونيو 2030، ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده من 15 مليون يورو إلى 150 مليون يورو، قبل أن يرفض في الوقت نفسه العروض التي وصلت للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

ويرى ديكو وفليك أن المهاجم المصري يمكن أن يمنح الفريق حلًا مختلفًا خلال الموسم، خاصة بفضل قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال أنصاف الفرص، ما يجعله خيارًا مناسبًا في المباريات التي يحتاج خلالها برشلونة إلى مهاجم يجيد التعامل مع الكرات داخل منطقة الجزاء.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة في فبراير الماضي، سجل حمزة عبد الكريم 6 أهداف خلال 9 مباريات في الدوري مع فريق الشباب، وهي أرقام ساهمت في إقناع النادي بتفعيل بند شراء عقده والإبقاء عليه بصورة نهائية.

ورغم قناعة برشلونة بقدراته التهديفية، أشارت «آس» إلى أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى تطوير بعض الجوانب، خاصة تحركاته خارج منطقة الجزاء، إلى جانب فهم الأدوار الهجومية والدفاعية المطلوبة على مستوى الفريق الأول.

وبحسب خطة برشلونة، سيواصل حمزة عبد الكريم المشاركة بين الفريق الأول وبرشلونة أتلتيك خلال الفترة المقبلة، مع بقائه ضمن حسابات فليك، ليحصل تدريجيًا على الخبرة اللازمة قبل أن يصبح قادرًا على لعب دور أكبر مع الفريق الكتالوني.

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