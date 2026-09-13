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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا تعتقل 26 شخصاً وتداهم 6 جمعيات للمثليين بتهمة الدعـ.ارة والفحشاء

السلطات التركية تداهم جماعات مثلية
السلطات التركية تداهم جماعات مثلية
خاطر عبادة

أعلنت السلطات التركية اعتقال 26 شخصاً وتنفيذ مداهمات على مكاتب 6 جمعيات معنية بحقوق المثليين والمتحولين جنسياً، ضمن حملة واسعة تقول الحكومة إنها تهدف إلى "حماية القيم الأسرية".

مداهمات في 12 محافظة

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم  إنه نفذ عمليات خلال عطلة نهاية الأسبوع في 12 محافظة استهدفت 38 مشتبهاً به. 

وأسفرت المداهمات عن ضبط مخدرات ومعدات رقمية وكحول مهرب وأسلحة نارية.

وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيقات المنسقة بين إسطنبول وأنقرة وإزمير وأيدين ومرسين شملت إجراءات قضائية ضد 162 مشتبهاً به وتسع جمعيات و13 شركة في 15 محافظة.

وأشار إلى أن الأدلة تشير إلى تعرض الأطفال والقاصرين لتأثير غير لائق فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية.

احتجاز 50 ناشطاً وحظر مواقع

من جهتها، قالت جمعية "كاوس جي إل" المعنية بحقوق المثليين والمتحولين جنسياً ومقرها أنقرة إن عدد المحتجزين لا يقل عن 50 ناشطاً، بينهم أكثر من 10 أشخاص تم اعتقالهم منازلهم، وهو رقم يتجاوز ما أعلنته النيابة.

وحظرت السلطات الوصول إلى عشرات المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بمنظمات ونشطاء ومدافعين عن حقوق المثليين والمتحولين جنسياً.

تأتي الحملة تحت شعار "عائلتي بأمان" بالتزامن مع ترويج الرئيس رجب طيب أردوغان لـ "عقد الأسرة والسكان"، وهي مبادرة حكومية لمواجهة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان، وفقا لوكالة رويترز.

تركيا حملات ضد المثليين مداهمات المتحولين جنسيا حملات ضد المثليين في تركيا

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