تنسيق جامعة الأزهر 2026.. رسميًا اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

ظهرت الآن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في جامعة الأزهر الشريف، وأُعلن خلاله تنسيق الأزهر 2026، حيث جاء تنسيق كلية طب الأزهر 95.08% والصيدلة 91.23% والهندسة 89.08%، ويمكن لأبنائنا طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية معرفة الكليات والمعاهد التي جرى ترشيحهم إليها بعد انتهاء تسجيل الرغبات وأعمال التنسيق.

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

أعلن الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر للقبول في العام الجامعي 2026 - 2027م، مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد، والشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه الدائم للجامعة.

توحيد الحد الأدنى لكليات الطب في تنسيق الأزهر

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية «القاهرة - قبلي - بحري» ترسيخًا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية بلغ 113.809 طالبًا وطالبة، تقدم منهم للتنسيق 93.990 طالبًا وطالبة.

تنسيق كلية طب الأزهر 2026

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول على النحو التالي:

كلية الطب للبنين والبنات "القاهرة" 618 درجة بنسبة 95.08%.

كلية الطب للبنين والبنات "دمياط" 610 درجة بنسبة 93.85 %.

كلية الطب للبنين والبنات "أسيوط" 605 درجة بنسبة 93.08%.

كلية الصيدلة للبنين والبنات "القاهرة" 593 درجة بنسبة 91.23%.

كلية طب الأسنان للبنين والبنات "القاهرة" 602 درجة بنسبة 92.62%.

كلية الهندسة للبنين والبنات "القاهرة" 579 درجة بنسبة 89.08%.

كلية الهندسة للبنين والبنات "قنا" 574 درجة بنسبة 88.31%.

تنيسق جامعة الأزهر القسم العلمي بنين

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بالقاهرة 381 درجة بنسبة 58.61%

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا 343 درجة بنسبة 52.77%

الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة 377 درجة بنسبة 58%

الشريعة والقانون بنين القاهرة قسم الشريعة والقانون 423 درجة بنسبة 65.07%

الذكاء الاصطناعي: 570 درجة بنسبة 87.69 %

كليات الطب البيطري: 571 درجة بنسبة 87.85 %

كلية العلوم القاهرة تخصص عام: 503 درجة بنسبة 77.38%

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام: 522 درجة بنسبة 80.31%

المعهد الفني الصحي: 538 درجة بنسبة 82.77 %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام: 477 درجة بنسبة 73.38 %

اللغات والترجمة تخصص عام: 482 درجة بنسبة 74.15 %

لية الإعلام: 460 درجة بنسبة 70.77%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام: 489 درجة بنسبة 75.23 %

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام: 388 درجة بنسبة 59.69 %

كلية اللغة العربية تخصص عام: 383 درجة بنسبة 58.92 %



تنسيق جامعة الازهر القسم العلمي بنات

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين القاهرة: 415 درجة بنسبة 63.84%

الذكاء الاصطناعي: 569 درجة بنسبة 87.54 %

كلية التمريض بنات: 572 درجة بنسبة 88%

كلية التمريض فصول دمياط: 567 درجة بنسبة 87.23 %

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر: 555 درجة بنسبة 85.38 %

كلية العلوم تخصص عام: 548 درجة بنسبة 84.31 %

كلية الإعلام: 525 درجة بنسبة 80.77 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 487 درجة بنسبة 75 %

تنسيق جامعة الأزهر القسم الأدبي بنين

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين القاهرة بنسبة 52.71%

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا بنسبة 53.89%

الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة بنسبة 55.59%

الشريعة والقانون القاهرة بنين القاهرة بنسبة 65.08%

كلية اللغات والترجمة تخصص عام: بنسبة 56.94 %

كلية الإعلام: بنسبة 68.81 %

كلية الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات: بنسبة 87.62%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام: بنسبة 72.54 %

كلية علوم الرياضة القاهرة: بنسبة 57.79 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام: بنسبة 63.05 %

كلية اللغة العربية تخصص عام: بنسبة 59.32 %

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: بنسبة 61.18 %



تنسيق جامعة الأزهر القسم الأدبي بنات

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنات القاهرة بنسبة 72.54%

كلية الإعلام: بنسبة 83.89 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: بنسبة 76.94 %

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام: بنسبة 69.66 %

معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة: بنسبة 65.25%.

39 برنامجًا في كليات الجامعة

وأكد الدكتور محمود صديق، أن الجامعة ستشهد عدة برامج جديدة متميزة هذا العام تتمثل في: عدد 39 برنامجًا في كليات الجامعة.

تعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة

وأضاف الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح بوابة التنسيق لتعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة إلكترونيا اعتبارًا من «غدٍ الإثنين الموافق 14 من شهر سبتمبر لعام 2026 م» وحتى يوم «الخميس الموافق 17 / 9 / 2026م».



