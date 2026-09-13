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بسبب الخلافات.. تفاصيل صادمة في أقوال الأب قاتل ابنته في محافظة دمياط.. ما القصة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بسبب الخلافات.. تفاصيل صادمة في أقوال الأب قاتل ابنته في محافظة دمياط.. ما القصة؟

الطفلة
الطفلة
زينب الزغبي

شهدت محافظة دمياط واقعة صادمة حيث أقدم أب على قتل ابنته الطفلة الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات، واعترف الأب بارتكابه الواقعة بسبب خلافاته مع طليقته.

اعترافات صادمة أدلى بها والدها المتهم

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مقتل الطفلة “ كارما عبدالله شطا”  البالغة من العمر 4 سنوات، داخل شقة والدها بدائرة مركز فارسكور بمحافظة دمياط، عن اعترافات صادمة أدلى بها والدها المتهم عبدالله شطا، سائق، بعدما أقر بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن خلافاته مع طليقته ورفضها العودة إليه كانت الدافع وراء قراره بإنهاء حياة طفلته الصغيرة.

وبحسب ما أدلى به المتهم خلال التحقيقات، فإنه لم تكن تلك هي المرة الأولى التي راودته فيها فكرة قتل ابنته، حيث أقر بأنه حاول التخلص منها في مرتين سابقتين، إلا أن الظروف لم تكن تسمح له بتنفيذ ما كان يخطط له، ففي إحدى المرات كان أبناء  أشقاؤه موجودين حوله، فلم يتمكن من تنفيذ مخططه، وفي محاولة أخرى لم يستطع إتمام الجريمة واخر المحاولات كانت قبل تنفيذ الجريمه بيومين.

قرر إنهاء حياه طفلته دون رحمة

وقال المتهم، بحسب ما ورد في اعترافاته، إنه في المرة الثالثة اتخذ قراره بإنهاء حياة طفلته، بعدما تصاعدت خلافاته مع طليقته، ورفضها المستمر العودة إليه، موضحًا أن إصرارها على الانفصال دفعه، وفق روايته، إلى التفكير في الانتقام منها عن طريق طفلتها.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه قرر أن يجعل ابنته وسيلة للانتقام من والدتها، قائلا ، قولت احرق قلبها على بنتها، ليضع بذلك نهاية مأساوية لحياة طفلة لم تتجاوز عامها الرابع.

من الخنق إلى الطعن.. تفاصيل اللحظات الأخيرة

وبحسب رواية المتهم في التحقيقات، اصطحب طفلته من منزله لقضاء بعض الوقت معه داخل شقته، قبل أن يعتدي عليها، موضحًا أنه خنقها في البداية، إلا أنه عندما لاحظ أنها لا تزال على قيد الحياة، أحضر سكينًا واعتدى عليها بها.

وأقر المتهم بأنه ظل في مكان الواقعة حتى تأكد من وفاة طفلته، ثم غادر الشقة وتوجه إلى أسرته، وأبلغهم بما فعله، قبل أن يتوجه إلى الشرطة ويسلم نفسه، فيما أرشد الأجهزة الأمنية عن السلاح المستخدم في الجريمة.

سلم نفسه للشرطة

 وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية لكشف كافة ملابسات الواقعة، وجار استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة بدمياط.

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