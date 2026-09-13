إندونيسيا: ارتفاع حصيلة انقلاب عبارة ببحر جاوة إلى 6 قتلى و130 مفقودا

أعلنت السلطات في إندونيسيا اليوم /الأحد/ ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انقلاب عبارة في بحر جاوة إلى 6 أشخاص، فيما لا زال 130 آخرين في عداد المفقودين.

وأوضحت وكالة البحث والإنقاذ الوطنية - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آسيا" - أنه تم إنقاذ 107 أشخاص في أعقاب انقلاب العبارة بسبب الطقس السيىء، وأن قائدها تمكن من الإبلاغ فور بدء فقدان السيطرة عليها وقبل فقدان التواصل معها، وأن عمليات البحث والإنقاذ لا زالت جارية بمشاركة الطائرات المروحية.

وكانت السفينة "فيرجو ترانسبورت 8" - التي تقل 243 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم - قد فقدت الاتصال بالشركة المالكة في وقت مبكر من صباح اليوم بعد مغادرتها مدينة "سورابايا" في "جاوة الشرقية".