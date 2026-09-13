أول يوم دراسة.. محافظ الدقهلية: تنظيم مسابقة لأفضل مدرسة وأفضل فصل

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مدرسة ميت بدر خميس الإعدادية المشتركة، يرافقه الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، و محمد حجاج مدير إدارة غرب التعليمية.

وخلال الزيارة، تفقد محافظ الدقهلية الفصول الدراسية والمعامل والمرافق العامة بالمدرسة، مؤكداً خلال حديثه مع الطلاب: "أحبكم جميعاً أبناء الدقهلية الكرام، فالدقهلية هي منبع الرموز والأعلام والمواهب"، مشيراً إلى اعتزازه الشديد بأبنائه الطلاب الذين يمثلون مستقبل المحافظة ومصر بأكملها.

وشدد محافظ الدقهلية على أن الحفاظ على هويتنا الوطنية والنظافة في المدرسة والشارع مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وأجهزة تنفيذية، داعياً إلى تضافر الجهود لخلق بيئة تعليمية نظيفة وآمنة ومحفزة على التحصيل الدراسي.

كما وجه المحافظ بضرورة تعريف الطلاب في مختلف المراحل التعليمية بتاريخ الدقهلية ورموزها وأعلامها، وغرس قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن في نفوسهم، ليكونوا على دراية تامة بإرث محافظتهم العريق وإسهامات أبنائها في مختلف المجالات.

و أعلن محافظ الدقهلية عن تنظيم مسابقة لأفضل مدرسة وأفضل فصل دراسي على مستوى المحافظة، بهدف التحفيز على البذل والعطاء والمنافسة الشريفة بين المدارس والطلاب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية والبيئة المدرسية.

وأكد المحافظ في ختام زيارته أن قطاع التعليم يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة العمل التنفيذي للمحافظة، مشدداً على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة كافة المدارس والوقوف على احتياجاتها وتذليل أي معوقات تواجهها.

و أعرب الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن خالص شكره وتقديره للمحافظ على هذه الزيارة والتهنئة بالعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنها تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتعليم، وتحفز الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية على مواصلة التميز والتفوق وبذل المزيد من الجهود.