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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
رنا عصمت

شاركت الفنانة الشابة إيرينا يسرى ملكة جمال مصر ، متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.

تفاصيل إطلالة ملكة جمال مصر..

 

وظهرت إيرينا بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية جيب جينز ازرق غامق قصير فوق الركبة و نسقت معها جاكت جينز بنفس اللون.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.                                                                                                                                                                         

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

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كشفت إيرينا يسري تفاصيل رحلتها بين الدراسة والفن، مؤكدة أنها نجحت في الجمع بين تفوقها الأكاديمي وشغفها الكبير بالتمثيل منذ سنوات الطفولة.

الأنشطة الفنية المدرسية

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور، أنها كانت منذ صغرها شغوفة بالدراسة وتحلم بأن تصبح طبيبة، وفي الوقت نفسه كانت تمتلك حبًا كبيرًا للتمثيل والمشاركة في الأنشطة الفنية المدرسية.

ملكة جمال مصر إيرينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة ملكة جمال مصر إيرينا إيرينا ملكة جمال مصر

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