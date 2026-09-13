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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يطمئن على وكيل الأزهر إثر تعرضه لانقلاب سيارته

الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف
الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف
إيمان طلعت

أجرى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اتصالًا هاتفيًّا الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف؛ للاطمئنان على حالته الصحية، إثر تعرضه لانقلاب سيارته صباح اليوم الأحد، أثناء توجهه لمتابعة انتظام العملية التعليمية بعدد من المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

وأعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن خالص تمنياته لفضيلة وكيل الأزهر ومرافقيه بتمام الشفاء، سائلًا المولى عز وجل أن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء.

طمأن الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، الجميع على حالته الصحية عقب تعرضه لحادث مروري أدى إلى انقلاب السيارة التي كانت تقله أثناء توجهه لتفقد سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية.

وقال وكيل الأزهر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أحمد الله العلي القدير على قضائه وقدره ولطفه، وأطمئنكم جميعًا أنني بفضل الله بخير وعافية".

أتوجه بالشكر للإمام الأكبر لحرصه على الاطمئنان عليّ عقب الحادث
وأضاف: «أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على كريم رعايته وحرصه الأبوي بالاتصال والاطمئنان منذ اللحظات الأولى إثر الحادث الذي ألمّ بي عقب انقلاب السيارة ونحن في طريقنا لتفقد سير العملية التعليمية».

كما أعرب وكيل الأزهر عن تقديره لكل من حرص على السؤال عنه والاطمئنان على حالته الصحية، قائلًا: «كما أشكر كل من تفضل بالسؤال والاتصال من أصحاب الفضيلة والمسئولين وكل المحبين».

واختتم الشيخ أيمن عبد الغني حديثه بالدعاء للمصابين في الحادث، قائلًا: «أسأل المولى عز وجل أن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على ابنيّ العزيزين: إبراهيم جمعة وأكرم حسنين، وأن يحفظهما من كل مكروه وسوء».

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى صباح اليوم، الأحد، اتصالًا هاتفيًّا بـ الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر؛ للاطمئنان على صحته وسلامته عقب تعرض سيارته لحادث انقلاب صباح اليوم الأحد، أثناء توجهه لتفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

ووجه الإمام الأكبر بإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لكل من: فرد الأمن المرافق إبراهيم جمعة، وسائق السيارة أكرم حسنين، بمستشفى الأزهر التخصصي (جلوبال ميديكال سيتي)، وتوفير كل ما يلزم لمتابعة حالتيهما لحظة بلحظة حتى تماثلهما التام للشفاء.

وغادر الشيخ أيمن عبد الغني المستشفى عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة واستقرار حالته الصحية، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على اهتمامه ورعايته، داعيا المولى -عز وجل- أن يديم على فضيلته نعمتي الصحة والعافية.

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