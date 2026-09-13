صدمة في سوق الهواتف.. قائمة أسعار آيفون الجديدة: يقترب من ربع مليون جنيه

​في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط التقنية وبين المستهلكين، أعلنت عدد من شركات بيع الهواتف المحمولة في مصر اليوم، عن فتح باب الحجز المسبق لأحدث إصدارات شركة أبل، هاتف "آيفون 18 برو ماكس" (iPhone 18 Pro Max).

وقد جاءت الأسعار الرسمية لتشكل مفاجأة كبرى للأسواق، حيث تخطت أعلى فئة من الهاتف حاجز المائتي ألف جنيه مصري، مما يجعله أحد أغلى الهواتف الذكية التي طُرحت في السوق المحلي حتى الآن.

​تفاوت الأسعار حسب السعة التخزينية

وبحسب الإعلانات الرسمية للشركات الموزعة، تختلف أسعار الأجهزة بشكل ملحوظ بناءً على سعة التخزين المطلوبة، وجاءت القائمة السعرية على النحو التالي:

​نسخة 256 جيجابايت: 107,500 جنيه مصري.

​نسخة 512 جيجابايت: 129,900 جنيه مصري.

​نسخة 1 تيرابايت: 165,500 جنيه مصري.

​نسخة 2 تيرابايت: 215,500 جنيه مصري (وهي الفئة الأعلى سعراً).

​مواصفات تقنية فائقة التطور

ويأتي هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار مقترناً بمجموعة من التحديثات التقنية الضخمة التي زودت بها أبل أيقونتها الجديدة، وتبرز أهم مواصفات الهاتف في:

​الشاشة: شاشة عملاقة بحجم 6.9 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، لتقديم تجربة بصرية استثنائية.

​المعالج: شريحة Apple A20 Pro الجديدة، والتي تعد بأداء فائق السرعة وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

​الكاميرا: كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، تتميز بفتحة عدسة متغيرة وعناصر تحكم احترافية، مما ينقل تجربة التصوير بالهواتف إلى مستوى الكاميرات الاحترافية.

​نظام التشغيل: يأتي الهاتف مزوداً بأحدث أنظمة تشغيل أبل iOS 27.

​موعد التسليم

وأكدت الشركات الموزعة أن عملية الحجز المسبق التي انطلقت اليوم ستستمر لعدة أيام، على أن يبدأ تسليم الأجهزة للحاجزين رسمياً يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2026.

​ويعكس هذا التسعير الجديد التحولات المستمرة في سوق التكنولوجيا العالمي والمحلي، ويطرح تساؤلات حول مدى إقبال المستهلك المصري على اقتناء الأجهزة الذكية الفاخرة في ظل هذه المستويات السعرية غير المسبوقة.

عصر جديد لهواتف آيفون

​وشهد مؤتمر أبل الخريفي الأخير إعادة رسم خريطة هواتف آيفون الذكية؛ إذ لم يقتصر الحدث على تقديم الجيل الجديد من الفئات الاحترافية فحسب، بل تميز بالإعلان عن خطوة تاريخية طال انتظارها دخلت بها الشركة عملاق التقنية عتبة المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، إلى جانب إعادة هيكلة مواعيد طرح الطرازات القياسية لتتوزع عبر فصول العام.

​الهواتف الاحترافية وتغيير خيارات التخزين

و​ركزت أبل في مؤتمرها على الفئات الاحترافية العليا، حيث استهلت تقديم سلسلة "آيفون برو" الجديدة (آيفون 18 برو) بسعر يبدأ من 1099 دولاراً لسعة 256 جيجابايت.

وجاء هذا التسعير متزامناً مع قرار الشركة الاستراتيجي بإلغاء خيار سعة 128 جيجابايت تماماً، لتصبح السعة الأساسية تبدأ من ربع تيرابايت، في حين تتصاعد الأسعار تدريجياً مع السعات الأكبر لتصل إلى مستويات قياسية مع خيارات 1 تيرابايت وما فوق.

​"آيفون ألترا" القابل للطي

​الحدث الأبرز تمثل في الكشف الرسمي عن أول هاتف آيفون قابل للطي (والذي حمل سابقاً الاسم الرمزي V68 وعرف في كواليس الشركة بـ "آيفون ألترا").

​وفيما يخص التسعير، شكل الهاتف صدمة نسبية للمستهلكين، إذ يبدأ سعره الأساسي من 1999 إلى 2199 دولاراً، مع توقعات بأن تقترب النسخ ذات سعات التخزين الكبرى من حاجز 3000 دولار.