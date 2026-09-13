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دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
محمود زيدان

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الملامح الرئيسية لشروط التقديم على الوحدات السكنية الجديدة التي تستهدف الشباب حديثي الزواج، موضحة أن السن ستكون من 21 إلى 35 عامًا، بينما يصل سقف دخل الأسرة إلى 16 ألف جنيه.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “الصورة” عبر قناة النهار، أن التفاصيل النهائية للشروط ستكون موجودة في كراسة الشروط عند طرحها، مشيرة إلى أن المتقدمين يجب أن يكونوا إما مقيمين في المدينة أو يعملون بها، كما سيتم التحقق من الدخل بطرق مختلفة.

وأوضحت أن من الشروط الأساسية أيضًا ألا يكون المتقدم لديه ملكية أو سبق له الاستفادة من دعم، لافتة إلى أن الوحدات ستكون مدعومة بشكل كبير.

وأشارت إلى أن الطرح يستهدف فئة محدودي الدخل التي لا تمتلك مقدمًا يمكنها من التقدم إلى محور التمليك، أو من يمكن أن يتوافر لديها المقدم بعد فترة، وبالتالي تستفيد من الإيجار بصورة مؤقتة.

وأكدت أن الإيجار يمكن أن يكون مناسبًا أيضًا لأشخاص يعملون ويرغبون في قدر أكبر من المرونة في الانتقال، خاصة لمن قد تتغير أماكن عملهم، موضحة أن ليس كل المواطنين يستطيعون التوجه إلى البنك أو توفير مقدم الوحدة حتى لو كان سداده على 3 سنوات.

وقالت إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية إسكان متكاملة تتيح وتسهل الحصول على السكن لمختلف فئات الدخل بطرق مختلفة، سواء من خلال الدعم أو دعم الفائدة أو إتاحة وحدات بأسعار أقل من السوق لمتوسطي الدخل.

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