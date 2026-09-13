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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان جذاب.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
نهى هجرس

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة رانيا فريد شوقي 

وأطلت رانيا فريد شوقي، مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الكاشمير ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رانيا فريد شوقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رانيا فريد شوقي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة رانيا فريد شوقي 

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فستان جذاب.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها

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