وظائف 2026 .. وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص عمل جديدة توفر لهم رواتب مناسبة ومزايا مستقرة، خاصة من الشباب وأصحاب الخبرات الراغبين في الالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم.

وفي هذا الإطار، وأعلنت البوابة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عددا من الوظائف الشاغرة في تخصصات ومجالات مختلفة، برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه شهريًا، مع توفير مزايا تشمل التأمينات الاجتماعية والمواصلات واحتساب ساعات العمل الإضافية، إلى جانب السكن في بعض الوظائف.

وظائف

وظيفة محاسب عام

تطلب إحدى شركات إنتاج عبوات البلاستيك والمنظفات الصناعية في العبور محاسبا عاما من أصحاب الخبرة المتوسطة، على أن تتراوح سنوات الخبرة المطلوبة حتى 10 سنوات.

وتتضمن شروط الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل من كلية التجارة، وأن يتراوح عمره بين 30 و50 عاما، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس بدرجة جيدة جدا، إلى جانب امتلاك أساسيات اللغة الإنجليزية.

ولا تشترط الوظيفة جنسا محددا، ويبلغ الراتب الأساسي من 12 ألفا إلى 15 ألف جنيه شهريا، بنظام العمل الكامل.

مميزات وظيفة المحاسب

تشمل المزايا احتساب ساعات العمل الإضافية، وتوفير وسائل مواصلات، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية.

وظيفة فني

كما أعلنت الشركة عن حاجتها إلى فني، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وأن يكون المتقدم من الذكور ويتراوح عمره بين 26 و35 عاما.

ولا يشترط الحصول على مؤهل دراسي محدد، حيث يكفي إجادة القراءة والكتابة، كما لا تشترط الوظيفة إجادة اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

ويبدأ الراتب الأساسي من 15 ألف جنيه ويصل إلى 25 ألف جنيه شهريا، مع العمل بنظام اليوم الكامل.

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مميزات وظيفة الفني

يحصل العامل على عدد من المزايا، أبرزها احتساب ساعات العمل الإضافية، وتوفير السكن والمواصلات، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية.

وظيفة مشرف جودة

وتتضمن الوظائف المتاحة أيضا فرصة للعمل بوظيفة مشرف جودة في شركة إنتاج عبوات البلاستيك والمنظفات الصناعية، مع اشتراط خبرة تتراوح بين 8 و10 سنوات.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم نظام 5 سنوات، بينما لا تشترط الوظيفة سنا محددا أو جنسا معينا، كما لا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

ويتراوح الراتب الأساسي للوظيفة بين 15 ألفا و18 ألف جنيه شهريا، بنظام العمل الكامل.

مميزات وظيفة مشرف الجودة

تشمل الوظيفة احتساب ساعات العمل الإضافية، وتوفير وسائل المواصلات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية.

وظائف

كيفية التقديم على وظائف

وتتيح البوابة للراغبين في العمل الاطلاع على الوظائف المتاحة والتعرف على شروط كل وظيفة والراتب والمزايا المطلوبة، ثم استكمال إجراءات التقديم وفقا للبيانات والمستندات المحددة لكل فرصة عمل.

وتوفر هذه الوظائف خيارات متنوعة أمام الشباب وأصحاب الخبرات، خاصة الراغبين في العمل بالقطاع الصناعي، مع تفاوت متطلبات المؤهلات والخبرات بما يسمح لشرائح مختلفة بالتقدم للفرص المناسبة لهم.