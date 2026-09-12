براتب يتجاوز 45 ألف جنيه.. السفارة البريطانية تعلن عن وظيفة شاغرة في القاهرة

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة عن وظيفة شاغرة جديدة ضمن فريقها الإداري، براتب شهري يبلغ 882 دولارًا أمريكيًا، بما يعادل نحو 45 ألف جنيه مصري، إلى جانب مجموعة من المزايا وفرص التدريب والتطوير المهني.

وتستهدف الوظيفة أصحاب الخبرة في المجال الإداري، مع اشتراط إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب امتلاك مهارات قوية في التنظيم وإدارة الأولويات واستخدام برامج Microsoft Office.

تفاصيل الوظيفة:

المسمى الوظيفي: منسق خدمات الشركات (Corporate Services Coordinator).

الدرجة الوظيفية: مساعد إداري (AA).

مكان العمل: السفارة البريطانية بالقاهرة.

نظام العمل: دوام كامل.

ساعات العمل: 36 ساعة أسبوعيًا.

مدة العقد: عام واحد بعقد محدد المدة.

الراتب: 882 دولارًا شهريًا.

موعد بدء العمل المتوقع: 29 نوفمبر 2026.

شروط التقديم: وتشترط السفارة في المتقدم إجادة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إداري ذي صلة، فضلًا عن القدرة على تنظيم المهام والعمل تحت ضغط، والعمل بشكل مستقل وضمن فريق.

كما تتطلب الوظيفة إجادة استخدام برامج Word وExcel وPowerPoint وOutlook، والاستعداد للاستفادة من التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب العمل.

مزايا الوظيفة: يحصل المقبول على عدد من المزايا، من بينها التأمين الصحي، ومكافأة أداء، وفرص التدريب والتطوير المهني، بالإضافة إلى الاستفادة من بعض المرافق الترفيهية.

ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم متمتعًا بالحق القانوني في العمل والإقامة داخل مصر، وأن يكون قادرًا على اجتياز متطلبات التصريح الأمني الخاصة بالعمل في السفارة.

ويستمر استقبال الطلبات حتى 4 أكتوبر 2026، الساعة 11:55 مساءً بتوقيت مصر، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة TAL.NET الرسمية، وفقًا لإعلان السفارة.