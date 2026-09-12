مصطفى خاطر من مهرجان الغردقة لسينما الشباب: عادل إمام أعظم فنان وظاهرة لن تتكرر

نظمت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة السيناريست محمد الباسوسي ، ندوة اليوم الخميس الفنان مصطفى خاطر، وذلك في إطار تكريمه ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان.

لم تغيب الكوميديا عن أجواء الندوة التي ادارتها الكاتبة الصحفية د. امال عثمان، وظلت البسمة على وجوه الحضور بفضل ردود خاطر الكوميدية، والتي جاءت بعفوية معبرة عن رؤى حقيقية ونفس صافية.



وعن تكريمه، قال خاطر: “مهم .. فالتكريم شي جيد ويمنح الفنان دفعة، ويشعر باهتمام الناس وأنه يقدم شيء جيد وله قيمة جعلتهم يكرمون”.



وردا على سؤال حول تأثير التكريم على اختياراته مستقبلا، قال: "إنه ليس لديه خطط مسبقة المستقبل ، وليس لديه اهتمام بعمل ما يريد تقديمه، والفن عنده أنه يعمل الحاجة التي بحبها، وأنه يكون مبسوط وهو بيشتغل".



وأضاف أن المهم عندي إني بعمل حاجة بحبها ولا يشغلني ماذا سيحدث بعد ذلك.



وتطرق مصطفى خاطر في حديثه للبدايات، مؤكدا أنه كان يمثل وهو طفل، ويقف على الطبلية ليقلد أفراد عائلته، وبعض الفنانين مثل عبد الحليم حافظ، ومحمد منير وعادل امام، مشيرا لعشقه للزعيم الذي يراه أعظم فنان على الاطلاق وأنه ظاهرة لن تتكرر في تاريخ الفن.



وأضافت: “مثلت ايضا في مسرح المدرسة، وفي الجامعة، وكنت اشعر بالسعادة وانا بعمل حاجة بحبها”.



وردا على سؤال آمال عثمان عن تجربة مسرح وما اخد منها في مشواره وماذا تركه.. أجاب خاطر بعفوية: "اخدت فلوس وما سبتش حاجة خالص".



وأكمل: "أتشرف بالتجربة التي فتحت لي الطريق، أخذتنا للبطولة بشكل مباشر واختصر وقت وجهد.

واضاف أن الفنان اشرف عبد الباقي اختار مواهب مسرح مصر بعناية شديدة، وأن الفريق يمثل حالة خاصة وجمعهم الحب ولا مجال للمنافسة بينهم، وكل نجاح يحققه أحدهم هو نجاح للجميع، مؤكدا أن كل الفريق متواجد في الساحة ويعمل ولكن بدرجات مختلفة".



وعن تأثير مسرح مصر على شكل الكوميديا قال خاطر: أن الرومانسية هي اللون الدرامي الذي لا يتغير، لكن الكوميديا تتغير باستمرار مع تغير لغة الشارع، والاكشن يتغير بتطور الأدوات والتقنيات، ولدينا جيل عظيم ضم عادل امام وسعيد صالح وغيرهم ممن منحوا الكوميديا تلقائية الأداء، وجاء مسرح مصر ليغير في شكل المسرح الكوميدي.



وقال: “اعتمدنا على زمن مكثف وجرعة مركزة في كبسولة كوميدية تقوم على الارتجال، مجموعة من الممثلين الحريفة لتقديم مسرحية كل يومين، وهذا يعد أمر مذهل في عالم المسرح الكوميدي، ويؤكد أن هذا المشروع كان يضم ممثلين جبابرة”.



وفي مداخلة قال الفنان إيهاب فهمي: “سعيد بتكريم مصطفى خاطر لأنه ممثل يمتلك مقومات وامكانيات خاصة، فالكوميديان الجان عملة نادرة، وهو مجتهد يختار بعناية شديدة، خرج من المسرح وقدم مشوار مهم يستحق التكريم”.



وأشادت الفنانة عبير صبري بتجربة مسرح مصر التي خرج منها نجوم كثر، وقالت إن مدرسة "القلش" غيرت من شكل المسرح والكوميديا، وخاطر بين الفريق يتمتع بخفة دم وتلقائية ويضحك الجمهور بدون مجهود ورغم ذلك اتجه مبكرا لتقديم ادوار غير الكوميديا وهو ما وصفته بالذكاء الفني خاصة في هذا التوقيت.



وعلق د. خالد عبد الجليل بأن التكريم في مهرجان الغردقة يمثل باقة ورد لخاطر في منتصف المشوار ليكمل الرحلة بنشاط وقوة وروح جديدة، مشيرا لتميز خاطر بين فريق مسرح مصر بالالتزام والانضباط.



وقالت الفنانة دنيا عبد العزيز: “مصطفى خاطر فنان مش شبه حد، وهو فنان شامل لا يمكن اختزاله في الكوميديا فقط”.