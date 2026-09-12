السفير الهندي بالقاهرة لـ«صدى البلد»: عضوية مصر في البريكس تعزز مكانة المنظمة

أشاد سفير الهند بالقاهرة سوريش كيه ريدي، باللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة تجمع «بريكس»، معربًا عن تقدير بلاده لاستضافة الرئيس السيسي في الهند والمشاركة المصرية في أعمال القمة.

وقال السفير ريدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن انضمام دول ذات مكانة مثل مصر إلى تجمع «بريكس» يعزز بصورة كبيرة من أهمية التجمع ومكانته، مشيرًا إلى أن رؤى الرئيس السيسي بشأن قضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ومرونة سلاسل الإمداد، وتغير المناخ، والتحديات الأوسع التي تواجه دول الجنوب العالمي تعكس بدقة أولويات الدول النامية في الوقت الراهن.

وأضاف أن بلاده رحبت كذلك بتأكيد الرئيس السيسي أهمية حرية الملاحة البحرية، إلى جانب مقترحه إنشاء مركز إقليمي للحبوب والخدمات اللوجستية في مصر، بما يسهم في تعزيز أمن الغذاء وسلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.

وأعرب سفير الهند بالقاهرة عن تقدير بلاده للإشادة التي أبداها الرئيس السيسي بنجاح الهند في رئاسة تجمع «بريكس»، ودورها في دفع التعاون العملي بين الدول الأعضاء وتعزيز آليات العمل المشترك داخل التجمع.

وأكد أن المشاركة المصرية الفاعلة في «بريكس» تعكس أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به دول الجنوب العالمي في صياغة حلول عملية للتحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية التي تواجه العالم.