حزب المصريين: مشاركة الرئيس السيسي في قمة «البريكس» ترسخ مكانة مصر كصوت رصين في العالم

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع "البريكس" بالعاصمة الهندية نيودلهي تعكس رؤية استراتيجية ثاقبة تعزز دور مصر المحوري في صياغة التوازن الاقتصادي العالمي، وتؤكد المكانة المرموقة للقاهرة كصوت رصين للجنوب العالمي.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي في الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، والتي جاءت بعنوان "الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف" وضعت يدها على الجراح الحقيقية التي تؤرق الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها أزمات الديون، واضطراب سلاسل الإمداد، وضيق الحيز المالي للدول النامية، مشيرًا إلى أن طرح مصر لرؤية متكاملة تربط بين الأمن والاستقرار والتنمية يُمثل منهجًا واقعيًا لمعالجة التحديات الراهنة.

وأشاد رئيس حزب المصريين، بالرسائل الاستراتيجية المتضمنة في الكلمة الرئاسية، والتي تلخصت في ترسيخ مصر كمركز لوجستي ورئيسي للتجارة عبر مواصلة العمل على إنشاء مركز إقليمي للحبوب والخدمات اللوجستية، استغلالاً للموقع الجغرافي الفريد للربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا ودعم الأمن الغذائي العالمي، فضلًا عن إصلاح الهيكل المالي الدولي عبر دعم جهود تفعيل دور "بنك التنمية الجديد" وتطوير أدوات تمويل ميسرة ومبتكرة تخفف عبء الديون عن كاهل الدول النامية وتساعدها على تحقيق التنمية، علاوة على التأكيد على المقاربة المتكاملة بين أمن الغذاء والماء والطاقة، مع ضرورة تيسير وصول التمويل المناخي للدول النامية لتحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصادات الخضراء.

وأشار إلى تطلع مصر الواثق لتولي رئاسة التجمع في المستقبل القريب للبناء على ما تحقق وترجمة إمكانات البريكس إلى شراكات تنموية ملموسة، مؤكدًا على الدعم الكامل للتوجهات الاستراتيجية للقيادة السياسية في الانخراط الفاعل داخل الأطر الاقتصادية الدولية الواعدة كـ"البريكس"، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو، ويصون المصالح الوطنية العليا للشعب المصري.