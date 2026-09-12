سنتكوم: إعادة توجيه 100 سفينة خلال 60 يوما لتشديد الخناق البحري على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن القوات الأمريكية أعادت توجيه نحو 100 سفينة تجارية خلال 60 يوما، في إطار إجراءات بحرية قالت إنها تهدف إلى فرض ما وصفته بـ«الجدار الفولاذي» حول إيران.

وأوضحت «سنتكوم» أن أي سفينة لم تتمكن من عبور نطاق الإجراءات البحرية المفروضة دون الحصول على تصريح من القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن وحداتها تواصل تنفيذ عمليات المراقبة وإعادة التوجيه بدرجة عالية من الجاهزية والتركيز.

ويعكس الإعلان تصعيدًا في الإجراءات الأمريكية الهادفة إلى إحكام الرقابة على حركة السفن المرتبطة بالمياه الإيرانية، ومنع العبور عبر مسارات بحرية تعتبرها واشنطن غير مصرح بها.