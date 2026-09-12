إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

نشرت الفنانة دانا حمدان، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة دانا حمدان

وأطلت دانا حمدان، مرتديه فستان أنيق ولافت باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد دانا حمدان، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت دانا حمدان، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة دانا حمدان