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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء تحذر من التلصص على خصوصيات الآخرين.. وتؤكد: التجسس سلوك محرم شرعا

مواقع التواصل
مواقع التواصل
عبد الرحمن محمد

حذرت دار الإفتاء المصرية من التلصص على أحوال الناس أو متابعة محادثاتهم والتدخل في خصوصياتهم، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية نهت عن مثل هذه السلوكيات وحذرت من الإقدام عليها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن التلصص على أحوال الآخرين أو محاولة معرفة ما يدور بينهم من محادثات وغيرها من الأمور الخاصة بهم يُعد من السلوكيات التي ورد الشرع الشريف بالنهي عنها والتحذير منها.

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، موضحة أن الآية الكريمة تتضمن نهيًا واضحًا عن التجسس وتتبع خصوصيات الناس.

كما استدلت بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36].

وأوضحت دار الإفتاء أن معنى الآية هو النهي عن اتباع ما لا يعلمه الإنسان وعدم الانشغال بما لا يعنيه، مشيرة إلى أن السمع والبصر والفؤاد جميعها مما يُسأل عنه الإنسان.

ويأتي تحذير دار الإفتاء في إطار التوعية بمخاطر انتهاك خصوصية الآخرين، خاصة مع اتساع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد صور الاطلاع على المعلومات والمحادثات الخاصة.

دعاء شهر ربيع الآخر

خير ما نبدأ به الشهر الهجري الجديد هو ترديد دعاء شهر ربيع الآخر ومن أفضل صيغ الدعاء أن يقول الداعي:

اللهم بارك لنا في شهر ربيع الآخر، واجعله شهر خير ورحمة وبركة، اللهم ارزقنا فيه من واسع فضلك، واقضِ حوائجنا، وفرّج همومنا، واشرح صدورنا، ويسّر أمورنا، واغفر ذنوبنا، وحقق لنا ما فيه الخير والصلاح.

اللهم اجعل ربيع الآخر بداية لكل خير، ونهاية لكل هم وحزن، وارزقنا فيه راحة البال وطمأنينة القلب، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا، واكتب لنا الخير حيث كان ثم أرضنا به.

 اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

 «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

 «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

 «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

 اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

«يا كريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

دار الإفتاء التلصص خصوصيات الآخرين التجسس دعاء شهر ربيع الآخر

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