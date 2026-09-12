جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن اختياراته لأفضل اللاعبين الذين تولى تدريبهم خلال فترته مع القلعة الحمراء، بالإضافة إلى اللاعب الذي وجد صعوبة في التعامل معه.

واختار جاريدو وليد سليمان كأفضل لاعب دربه خلال تجربته مع الأهلي، مشيدًا بالمستويات التي قدمها اللاعب خلال فترة توليه المسؤولية الفنية للفريق.

كما اختار شريف إكرامي كأفضل حارس مرمى، بينما وقع اختياره على باسم علي كأفضل مدافع، وعماد متعب كأفضل مهاجم.

وعن اللاعب الذي وجد صعوبة في التعامل معه، قال جاريدو إن حسام غالي كان الأكثر صعوبة بالنسبة له خلال فترة قيادته للفريق.

وعلى مستوى البطولات، اختار جاريدو بطولة الكونفدرالية الإفريقية باعتبارها أهم بطولة حققها خلال تجربته مع الأهلي.

وكان جاريدو قد تولى تدريب الأهلي في موسم 2014-2015، ونجح خلال تلك الفترة في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في إنجاز تاريخي باعتبارها أول بطولة كونفدرالية في تاريخ النادي.