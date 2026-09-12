قبل تخزين اللحمة في الفريزر.. 7 أخطاء تقلل جودتها وطعمها بعد فك التجميد

تخزين اللحمة في الفريزر من أفضل الطرق للحفاظ عليها لفترة أطول، لكن طريقة وضعها في الفريزر تؤثر بشكل كبير على جودتها وطعمها وقوامها بعد فك التجميد، كشف عنها الشيف مصطفي العمدة .

وهناك أخطاء شائعة تفعلها ربات البيوت عند تخزين اللحمة قد تؤدي إلى فقدان جزء من جودتها أو تعرضها للحرق بالتجميد، لذلك من المهم معرفة الطريقة الصحيحة قبل وضع اللحوم في الفريزر.

1. وضع اللحمة في الفريزر من دون تقسيم

من أكثر الأخطاء الشائعة وضع كمية كبيرة من اللحمة في كيس واحد، ثم إخراجها بالكامل عند الحاجة.

الأفضل تقسيم اللحمة إلى كميات مناسبة لكل وجبة قبل تجميدها، لأن ذلك يسهل استخدامها ويجنبكِ الحاجة إلى فك الكمية كلها.

كما يساعد تقسيم اللحمة على سرعة تجمدها بشكل أكثر انتظامًا.

2. استخدام كيس رقيق أو غير مناسب

وضع اللحمة في أكياس رقيقة أو غير مخصصة للتجميد قد يسمح بدخول الهواء إليها، ما يزيد من احتمالية حدوث ما يعرف بـ«حرق الفريزر».

وتظهر هذه المشكلة في صورة مناطق جافة أو متغيرة اللون على سطح اللحمة، وقد تؤثر في القوام والطعم.

لذلك يفضل استخدام أكياس أو عبوات مخصصة لحفظ الطعام في الفريزر، مع إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء قبل إغلاقها.

3. ترك الهواء داخل الكيس

حتى مع استخدام كيس مناسب، فإن ترك مساحة كبيرة من الهواء حول اللحمة ليس أفضل طريقة للتخزين.

كلما تعرض سطح اللحمة للهواء داخل العبوة زادت احتمالية فقدان الرطوبة وحدوث تغيرات في الجودة.

لذلك احرصي على إخراج الهواء الزائد وإغلاق العبوة بإحكام.

4. تجميد اللحمة وهي ما زالت دافئة

لا ينبغي وضع اللحمة المطهية وهي ساخنة مباشرة في الفريزر، كما أن التعامل مع اللحوم النيئة يجب أن يكون سريعًا وعدم تركها خارج التبريد لفترات طويلة.

وبالنسبة للحوم المطهية، يجب تبريدها بطريقة آمنة قبل تجميدها، مع تقسيم الكميات الكبيرة إلى عبوات صغيرة لتساعد على سرعة التبريد.

5. فك اللحمة ثم إعادة تجميدها بطريقة خاطئة

إعادة تجميد اللحمة بعد ذوبانها بالكامل قد يؤثر في جودتها، خصوصًا إذا ظلت لفترة طويلة في درجات حرارة غير آمنة.

والأفضل التخطيط للكميات التي سيتم استخدامها قبل التجميد.

أما إذا تم إذابة اللحمة داخل الثلاجة وبقيت محفوظة في درجة حرارة آمنة، فقد يكون من الممكن إعادة تجميدها، لكن قد تتأثر الجودة والقوام.

6. عدم كتابة تاريخ التخزين

قد تمتلئ الفريزر بأكياس اللحوم ويصعب تذكر تاريخ كل كيس.

لذلك من الأفضل كتابة نوع اللحمة وتاريخ تجميدها على العبوة، حتى يتم استخدام الأقدم أولًا وعدم ترك اللحوم لفترات طويلة دون معرفة مدة تخزينها.

7. ملء الفريزر بشكل مبالغ فيه

وضع كميات ضخمة من الطعام دفعة واحدة في الفريزر قد يبطئ عملية التجميد ويؤثر في كفاءة التبريد.

ومن الأفضل ترك مساحة تسمح بحركة الهواء البارد، خصوصًا عند إضافة كمية كبيرة من اللحوم مرة واحدة.

كيف تخزنين اللحمة بطريقة أفضل؟

قبل التجميد، قسمي اللحمة إلى حصص مناسبة، وضعي كل حصة في عبوة محكمة ومناسبة للفريزر، ثم أخرجي أكبر قدر ممكن من الهواء.

اكتبي تاريخ التخزين على كل عبوة، ورتبي اللحوم بحيث تستخدمي الأقدم أولًا.

وعند الحاجة إلى فك التجميد، فإن الثلاجة هي الخيار الأكثر أمانًا، بدلًا من ترك اللحمة على سطح المطبخ لفترات طويلة.

هل تغير لون اللحمة بعد التجميد يعني أنها فسدت؟

ليس بالضرورة. تغير اللون وحده لا يكفي للحكم على فساد اللحمة، فقد تحدث تغيرات في اللون بسبب التعرض للأكسجين أو التجميد.

لكن إذا ظهرت علامات فساد واضحة مثل رائحة غير طبيعية أو ملمس لزج أو تغيرات غير معتادة، فلا ينبغي الاعتماد على الطهي أو التجميد لإنقاذ اللحمة، والأفضل التخلص منها.