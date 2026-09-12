قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية ..الدفاع المدني يعلن إطلاق الإنذار المبكر في شرورة
كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً غير محدّد باتجاه بحر اليابان
صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي
شخص يتسلق حائط منزل في الإسكندرية وصاحب شقة يتهمه بسرقة الشبكة | شاهد
رقم لايُصدق.. كم يتقاضى رونالدو مقابل المنشور الواحد على إنستجرام؟
مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى
قبالة سواحل أندونيسيا .. زلزال بقوة 6.6 ريختر في بحر جاوة
جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه
مكسر الدنيا في برشلونة.. ياسمين عز تدافع عن حمزة عبدالكريم
نواب : تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية يدعم الاقتصاد ويوفر فرص العمل
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي LRT والمونوريل.. تعرف عليها
من الصباح إلى المساء.. أذكار داوم عليها النبي وأرشد أمته إليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل تخزين اللحمة في الفريزر.. 7 أخطاء تقلل جودتها وطعمها بعد فك التجميد

تخزين اللحمة فى الفريزر
تخزين اللحمة فى الفريزر
أسماء عبد الحفيظ

تخزين اللحمة في الفريزر من أفضل الطرق للحفاظ عليها لفترة أطول، لكن طريقة وضعها في الفريزر تؤثر بشكل كبير على جودتها وطعمها وقوامها بعد فك التجميد، كشف عنها الشيف مصطفي العمدة .

وهناك أخطاء شائعة تفعلها ربات البيوت عند تخزين اللحمة قد تؤدي إلى فقدان جزء من جودتها أو تعرضها للحرق بالتجميد، لذلك من المهم معرفة الطريقة الصحيحة قبل وضع اللحوم في الفريزر.

1. وضع اللحمة في الفريزر من دون تقسيم

من أكثر الأخطاء الشائعة وضع كمية كبيرة من اللحمة في كيس واحد، ثم إخراجها بالكامل عند الحاجة.

الأفضل تقسيم اللحمة إلى كميات مناسبة لكل وجبة قبل تجميدها، لأن ذلك يسهل استخدامها ويجنبكِ الحاجة إلى فك الكمية كلها.

كما يساعد تقسيم اللحمة على سرعة تجمدها بشكل أكثر انتظامًا.

2. استخدام كيس رقيق أو غير مناسب

وضع اللحمة في أكياس رقيقة أو غير مخصصة للتجميد قد يسمح بدخول الهواء إليها، ما يزيد من احتمالية حدوث ما يعرف بـ«حرق الفريزر».

وتظهر هذه المشكلة في صورة مناطق جافة أو متغيرة اللون على سطح اللحمة، وقد تؤثر في القوام والطعم.

لذلك يفضل استخدام أكياس أو عبوات مخصصة لحفظ الطعام في الفريزر، مع إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء قبل إغلاقها.

3. ترك الهواء داخل الكيس

حتى مع استخدام كيس مناسب، فإن ترك مساحة كبيرة من الهواء حول اللحمة ليس أفضل طريقة للتخزين.

كلما تعرض سطح اللحمة للهواء داخل العبوة زادت احتمالية فقدان الرطوبة وحدوث تغيرات في الجودة.

لذلك احرصي على إخراج الهواء الزائد وإغلاق العبوة بإحكام.

4. تجميد اللحمة وهي ما زالت دافئة

لا ينبغي وضع اللحمة المطهية وهي ساخنة مباشرة في الفريزر، كما أن التعامل مع اللحوم النيئة يجب أن يكون سريعًا وعدم تركها خارج التبريد لفترات طويلة.

وبالنسبة للحوم المطهية، يجب تبريدها بطريقة آمنة قبل تجميدها، مع تقسيم الكميات الكبيرة إلى عبوات صغيرة لتساعد على سرعة التبريد.

5. فك اللحمة ثم إعادة تجميدها بطريقة خاطئة

إعادة تجميد اللحمة بعد ذوبانها بالكامل قد يؤثر في جودتها، خصوصًا إذا ظلت لفترة طويلة في درجات حرارة غير آمنة.

والأفضل التخطيط للكميات التي سيتم استخدامها قبل التجميد.

أما إذا تم إذابة اللحمة داخل الثلاجة وبقيت محفوظة في درجة حرارة آمنة، فقد يكون من الممكن إعادة تجميدها، لكن قد تتأثر الجودة والقوام.

6. عدم كتابة تاريخ التخزين

قد تمتلئ الفريزر بأكياس اللحوم ويصعب تذكر تاريخ كل كيس.

لذلك من الأفضل كتابة نوع اللحمة وتاريخ تجميدها على العبوة، حتى يتم استخدام الأقدم أولًا وعدم ترك اللحوم لفترات طويلة دون معرفة مدة تخزينها.

7. ملء الفريزر بشكل مبالغ فيه

وضع كميات ضخمة من الطعام دفعة واحدة في الفريزر قد يبطئ عملية التجميد ويؤثر في كفاءة التبريد.

ومن الأفضل ترك مساحة تسمح بحركة الهواء البارد، خصوصًا عند إضافة كمية كبيرة من اللحوم مرة واحدة.

كيف تخزنين اللحمة بطريقة أفضل؟

قبل التجميد، قسمي اللحمة إلى حصص مناسبة، وضعي كل حصة في عبوة محكمة ومناسبة للفريزر، ثم أخرجي أكبر قدر ممكن من الهواء.

اكتبي تاريخ التخزين على كل عبوة، ورتبي اللحوم بحيث تستخدمي الأقدم أولًا.

وعند الحاجة إلى فك التجميد، فإن الثلاجة هي الخيار الأكثر أمانًا، بدلًا من ترك اللحمة على سطح المطبخ لفترات طويلة.

هل تغير لون اللحمة بعد التجميد يعني أنها فسدت؟

ليس بالضرورة. تغير اللون وحده لا يكفي للحكم على فساد اللحمة، فقد تحدث تغيرات في اللون بسبب التعرض للأكسجين أو التجميد.

لكن إذا ظهرت علامات فساد واضحة مثل رائحة غير طبيعية أو ملمس لزج أو تغيرات غير معتادة، فلا ينبغي الاعتماد على الطهي أو التجميد لإنقاذ اللحمة، والأفضل التخلص منها.

اللحمة قبل تخزين اللحمة في الفريزر تخزين اللحمة تخزين اللحمة فى الفريزر الطريقة الصحيحة لتخزين اللحمة فى الفريزر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

الفنان هشام عباس

هشام عباس يكشف كواليس اختياره اسمه الفني: رفضت هشام المصري

عمرو أديب

عمرو أديب: الحكومة بتقول عاملة حسابها على 75 دولار للبرميل ولما وصل لـ104 هتعمل إيه؟

مضيق هرمز

خبير: تأمين الممرات الملاحية يتصدر أجندة بريكس.. وهرمز والبحر الأحمر على طاولة القادة

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد