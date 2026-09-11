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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديد غدًا

وزير النقل
وزير النقل
حسام الفقي

يُجري الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح غدا السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، جولة تفقدية بعدد من مواقع هيئة السكك الحديدية.

وكشف مصدر أن الجولة تتضمن عقد اجتماعات مهمة مع قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وكانت قد أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا اشارت فيه الي وقوع حادث  تصادم بين قطاري بضائع بحوش محطة البليدة مركز العياط بمحافظة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الخميس مما أسفر عن إصابة سائق قطار ومساعده وسقوط جرار وعربتين من أحد القطارين عن السكة .

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك باقي العربات والدفع بفرق الطوارئ والأوناش الي موقع الحادث لرفع آثار الواقعة وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة/السد العالي والعكس.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسادة الركاب عن التأخيرات التي تطرأ على حركة بعض القطارات نتيجة انشغال الخطين، وتؤكد بذل أقصى الجهود لاستعادة انتظام حركة التشغيل وفقاً لمعدلاتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل النقل

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