إعلان إماراتي ألماني مشترك يؤكد التضامن مع لبنان والالتزام بوحدته وسيادته

أكدت الإمارات العربية المتحدة وألمانيا تضامنهما مع لبنان، والتزامهما بوحدته وسيادته وسلامة أراضيه، في إطار الإعلان المشترك الصادر بمناسبة زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا.

وجاء الموقف الإماراتي الألماني ضمن إعلان مشترك بشأن الزيارة التي أجراها الشيخ محمد بن زايد إلى ألمانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2026، وهي أول زيارة دولة لرئيس إماراتي إلى ألمانيا، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار فريدريش ميرتس حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع التأكيد على احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التوترات الأمنية في لبنان، ولا سيما في الجنوب، حيث تشهد المنطقة تطورات ميدانية متلاحقة، بالتزامن مع جهود لبنانية لتعزيز حضور مؤسسات الدولة والجيش في مختلف المناطق.

كما يتسق التأكيد الإماراتي الألماني مع مواقف سابقة لأبوظبي شددت فيها على ضرورة صون سيادة لبنان ووحدته الوطنية، ودعم الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على أراضيها وتعزيز الاستقرار.

ويعكس الإعلان المشترك اهتمام البلدين بدعم استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراعات، إلى جانب تأكيد أهمية الحلول السياسية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وتأتي الإشارة إلى لبنان ضمن إعلان أوسع تناول عددًا من الملفات الإقليمية، في وقت تسعى فيه الإمارات وألمانيا إلى تطوير شراكتهما الاستراتيجية، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، بما يشمل التنسيق بشأن أزمات المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار الإقليميين.