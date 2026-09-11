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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد عكاشة: رد واشنطن سيتأخر في باب المندب.. وترامب أمام حسابات معقدة

مضيق باب المندب
مضيق باب المندب
محمد البدوي

أكد العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن الموقف الأميركي تجاه جماعة الحوثي وملف باب المندب يتسم حاليًا بدرجة كبيرة من الحذر والدقة، في ظل ما تواجهه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تحديات ومشكلات داخلية، إلى جانب وجود تساؤلات وضغوط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بشأن الحرب على إيران.

نطاق الحرب على إيران

وأوضح عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن الإدارة الأميركية تتعامل مع جماعة الحوثي باعتبارها خارج نطاق الحرب على إيران، ولا تنظر إلى عمليات الجماعة باعتبارها جزءًا مباشرًا من الحرب، رغم إدراك الولايات المتحدة وجود دعم إيراني للحوثيين.

وأشار خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية إلى أن إدارة ترمب لن تتخذ قرارًا بالتدخل في باب المندب بصورة سريعة، في ظل تعدد الحسابات والاعتبارات التي يتعين عليها وضعها في الحسبان قبل الإقدام على أي خطوة، مؤكدًا أن الملف يحمل تعقيدات سياسية وأمنية تجعل التعامل معه أكثر حساسية.

الدول المتشاطئة مطالبة بحماية مصالحها

وشدد خالد عكاشة على ضرورة أن تعمل الدول المتشاطئة على البحر الأحمر على ترتيب أوراقها ووضع رؤى واضحة للتعامل مع التطورات المرتبطة بأمن الملاحة في باب المندب، بما يضمن حماية مصالحها وعدم ترك أمن المنطقة رهينة لتحركات أطراف خارجية.

وأكد أنه لا يمكن في الوقت الراهن التعويل بصورة كاملة على الجانب الأميركي، في ظل المشكلات والتحديات التي تواجه إدارة ترمب، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحرك الدول المعنية وفق حساباتها ومصالحها، وأن تكون لديها رؤى واضحة للتعامل مع تداعيات أي تطورات في المنطقة.

التحرك الأميركي بشأن ملف باب المندب

وتوقع عكاشة أن يكون التحرك الأميركي بشأن ملف باب المندب أبطأ بكثير مما توقع الجميع، معتبرًا أن الظروف الداخلية والحسابات السياسية والأمنية أمام إدارة ترمب ستؤثر بصورة مباشرة في طبيعة وسرعة أي قرار أميركي يتعلق بالمنطقة.

هرمز مضيق هرمز باب المندب الاحتلال

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