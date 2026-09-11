عمرو أديب: زلزال تكنولوجي في الـ AI وكارثة كبيرة هتحصل قريبا

حذر الإعلامي عمرو أديب من تداعيات التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«زلزال تكنولوجي» حدث مؤخرًا، وما قد يترتب عليه من مخاطر مستقبلية.

وقال عمرو أديب خلال برنامج «الحكاية»: «اتعرض للسخرية لحاجات كتيرة بقوله، ومن شهرين اتكلمت عن الروبوتات، وامبارح كان في زلزال تكنولوجي بعد استقالة باحث في شركة الذكاء الاصطناعي بسبب خروج الـAI عن السيطرة».

وأضاف: «قال إن نهاية العام بعد عام.. وبعد عشر سنوات الذكاء الاصطناعي هيقتلنا جميعا.. وإحنا هنا في كوكب تاني، وفي كارثة هتحصل».

وأوضح عمرو أديب أن التطورات المتلاحقة في الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف بشأن مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها خلال السنوات المقبلة.