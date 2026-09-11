مصر تكتسح أنجولا وتتأهل لنهائي أفريقيا وتحجز مقعدها في مونديال الشباب 2027

حجز منتخب مصر لكرة اليد للشباب مقعده في نهائي بطولة أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على نظيره الأنجولي بنتيجة 37-10، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

مصر تكتسح أنجولا وتتأهل لنهائي أفريقيا

وقدم المنتخب المصري عرضًا قويًا منذ الدقائق الأولى، حيث فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء، ونجح في توسيع الفارق تدريجيًا، قبل أن يحسم المباراة بفارق كبير بلغ 27 هدفًا.

ولم يكتفِ منتخب مصر بالتأهل إلى المباراة النهائية، بل ضمن أيضًا المشاركة في بطولة العالم للشباب تحت 21 عامًا، المقرر إقامتها في مقدونيا عام 2027، بعد بلوغه نهائي البطولة القارية.

ويواصل شباب الفراعنة مشوارهم المميز في البطولة، بعدما ظهر الفريق بصورة قوية على مدار المنافسات، ليصبح على بعد مباراة واحدة فقط من التتويج باللقب الأفريقي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس في نهائي بطولة أفريقيا لشباب كرة اليد، والمقرر إقامته غدًا السبت، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لحسم اللقب القاري وإنهاء مشوارهم بالتتويج.

طارق محروس يتابع محترفي شباب اليد استعدادًا لبطولة مصر الدولية

يتابع طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للشباب 2006، اللاعبين الشباب المحترفين في الدوريات الأوروبية.

وتأتي المتابعة المستمرة من طارق محروس والجهاز الفني المعاون استعدادًا لبطولة مصر الدولية الودية التي تقام في شهر مارس المقبل بالتزامن مع الأجندة الدولية للمنتخب الوطني الأول.

ويتابع الجهاز الفني بقيادة طارق محروس عددا من اللاعبين منهم يوسف لؤلؤ قائد منتخب الشباب المحترف في نادي بوينتي خينيل الإسباني والذي يقدم مستويات مميزة خلال مشاركاته في الدوري الإسباني، وأحمد حلمي الذي يلعب للفريق الثاني بنادي إكس إن بروفانس الفرنسي، وعادل سعد المحترف بنادي فيتوريا البرتغالي، وكذلك يتابع محروس تطورات الإجراءات النهائية لاحتراف حمزة وليد لاعب سبورتنج إلى نادي اليكانتي الإسباني.