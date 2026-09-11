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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس انفتاح مصر على العالم وتعزز الشراكات الدولية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند تأتي في توقيت مهم، وتحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تطور متواصل، وحرص البلدين على توسيع مجالات التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة.

وقال شحاتة إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة تجمع بريكس تعكس إدراك مصر لأهمية تعزيز حضورها في التجمعات الدولية والإقليمية المؤثرة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الشراكات في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أهمية الزيارة لا تتوقف عند العلاقات المصرية الهندية فقط، وإنما تأتي في إطار سياسة مصرية واضحة تقوم على تنويع الشراكات والعلاقات الدولية، وعدم حصر التعاون مع طرف أو محور واحد، بما يحقق المصالح المصرية ويحافظ على استقلالية القرار الوطني.

وأشار إلى أن كثافة الزيارات الخارجية التي يجريها الرئيس السيسي إلى مختلف دول العالم تعكس تحركًا دبلوماسيًا نشطًا يستهدف تعزيز العلاقات المصرية مع مختلف القوى الدولية، وبناء جسور من التعاون والتفاهم في الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وشدد شحاتة على أن مصر دولة منفتحة في علاقاتها الخارجية على المعسكرين الشرقي والغربي، وتتعامل مع مختلف الدول وفق قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وهو ما يمنح السياسة الخارجية المصرية مساحة واسعة للحركة ويعزز قدرة الدولة على بناء شراكات متوازنة ومتنوعة.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية الهندية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتقارب، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت دفعة قوية في هذه العلاقات، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص واعدة وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا مهمًا للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان أن التحولات التي يشهدها النظام الدولي تفرض على الدول أن تنتهج سياسات أكثر مرونة وانفتاحًا، وهو ما تقوم به مصر من خلال توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز حضورها في المحافل والتجمعات الدولية، بما يخدم أهداف التنمية ويحافظ على المصالح الوطنية.

واختتم المهندس هاني شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي للهند تمثل رسالة مهمة بأن مصر حاضرة وفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي، وأن الدولة المصرية تتحرك بثبات نحو بناء علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، بما يعزز مكانتها ويدعم فرصها الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

هاني شحاتة لجنة الإسكان النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الهند

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