قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: هشام بدوي رفض تدخل الإخوان في عمله وتم استبعاده من حركة المحامين العامين
إعلان إماراتي ألماني يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في السودان
مصطفى بكري: مصر تواجه حروبًا ممنهجة والسوشيال ميديا لا تعكس الواقع
عكس خطاب الترهيب.. إيران: ترامب يسعى للعودة إلى مائدة المفاوضات
القاهرة تستضيف مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 دولة.. الأحد المقبل
دون تغيير.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
مصطفى بكري: أي مشروع كبير لازم يتحسب من حيث التكلفة والعائد والأولوية
مجلس الوزراء يكشف عن حقيقة التصريحات المنسوبة لوزيرة البيئة بشأن قطع الأشجار
«شمشون» أقوى رجل في العالم يكشف كواليس تحدي سحب سفينة حاويات في قناة السويس
70 % أونلاين.. طارق سعدة يكشف شروط الالتحاق بالدبلوم المهني الجديد للإعلاميين
بالأرقام.. كشف حساب محمد الشيخ بعد رحيله عن تدريب وادي دجلة
الخارجية: توافق مصري - جزائري على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اختلاف مستهدفات الطاقة المتجددة يستدعي توحيد الرؤية لإدارة الملف

النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
حسن رضوان

تقدم محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، بشأن مستهدفات الطاقة المتجددة وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة ملف الطاقة.

وأوضح فؤاد أن التصريحات الحكومية الأخيرة تضمنت أكثر من موعد مستهدف للوصول إلى نسب محددة من مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث أُعلن عن استهداف وصول النسبة إلى 45% بحلول عام 2028، بينما تتضمن الاستراتيجيات والعروض المقدمة للمستثمرين مستهدفًا بنسبة 42% بحلول 2030، إلى جانب تصريحات أخرى تشير إلى تحقيق نسبة 42% بحلول 2032.

وأكد أن تعدد المستهدفات الزمنية يستدعي توضيح الرؤية الحكومية وخطة العمل المعتمدة للوصول إلى النسب المستهدفة، بما يضمن وضوح السياسات أمام المستثمرين والجهات المعنية بقطاع الطاقة.

تعزيز التكامل بين خطط إنتاج الكهرباء

وأضاف فؤاد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين خطط إنتاج الكهرباء وتوفير مصادر الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة مع دراسة إضافة قدرات جديدة لمحطات الكهرباء العاملة بالغاز، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات السوق وخطط تنويع مصادر الطاقة.

وشدد على أهمية وجود رؤية متكاملة تربط بين إنتاج الطاقة واستهلاكها ومصادر توفير الوقود والتوسع في الطاقة المتجددة، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يشهد متغيرات متسارعة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء فيما يتعلق بإنتاج الغاز والبترول أو توليد الكهرباء أو التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن وجود استراتيجية موحدة يسهم في وضوح الأولويات وتحديد المسئوليات.

وتساءل محمد فؤاد عن مدى إمكانية إنشاء وزارة موحدة للطاقة تضم قطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسمح بوضع استراتيجية موحدة ومستهدفات واضحة، وتنسيق خطط الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتوليد والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة.

وأكد أن توحيد الرؤية المؤسسية لقطاع الطاقة يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو إدارة أكثر تكاملًا لهذا الملف، ووضع خطط طويلة الأجل تتسم بالوضوح والاستقرار، بما يدعم الاستثمار ويعزز كفاءة استخدام موارد الدولة.

النائب محمد فؤاد محمد فؤاد الهيئة البرلمانية لحزب العدل مجلس الوزراء ملف الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

الواقعة

الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لمخالفته ثوابت الوزارة في واقعة سائح بأسوان

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

المصريين بالخارج

مهلة جديدة| قرار حكومي مفاجئ يهم المصريين بالخارج.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا

كورتوا ورافينيا يتصدران القائمة.. التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري الأبطال

مورينيو

جوزيه مورينيو: واثق من تطور أداء فينيسيوس

رافينيا

رافينيا يحصد إشادة مزدوجة.. تألق أوروبي وجائزة جديدة رغم صدمة الكرة الذهبية

بالصور

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد