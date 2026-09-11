قبل 25 عاما.. وثائق سرية تكشف تحذيرا صادما من CIA: طائرة محملة بالمتفجرات تتجه نحو مدينة أمريكية

كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) عن مجموعة من الوثائق الاستخباراتية السرية التي توثق تحذيرات سبقت هجمات 11 سبتمبر، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات التي هزت الولايات المتحدة عام 2001.

ونشرت الوكالة 69 وثيقة استخباراتية رئاسية كانت قد أُعدت للرئيسين الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش خلال السنوات التي سبقت الهجمات، وتضمنت معلومات وتحذيرات متكررة بشأن أنشطة تنظيم القاعدة ونواياه المحتملة.

ومن أبرز الوثائق تحذير يعود إلى 10 سبتمبر 1998، أشار إلى احتمال أن يلجأ تنظيم القاعدة إلى استخدام طائرة محملة بالمتفجرات لاستهداف مدينة أمريكية.

وتعكس الوثائق، بحسب الوكالة، حجم المعلومات التي كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تجمعها بشأن تنظيم القاعدة قبل هجمات سبتمبر، كما تعزز ما خلصت إليه لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، التي تشكلت عام 2004، بشأن وجود تحذيرات استخباراتية متكررة من خطر التنظيم.

تحذيرات لم تكشف حجم المخطط

وأقر مسؤولون استخباراتيون بأن التحذيرات التي سبقت الهجمات لم تكن محددة أو كافية لتقدير الحجم الحقيقي للعملية التي كان يجري الإعداد لها، رغم أنها أشارت إلى وجود نوايا خطيرة لدى تنظيم القاعدة.

وتأتي إتاحة هذه الوثائق بعد مرور 25 عامًا على الهجمات، في إطار الكشف عن معلومات استخباراتية تاريخية تتعلق بالتهديد الذي شكله التنظيم خلال السنوات التي سبقت سبتمبر 2001.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، في كلمة بمناسبة الذكرى: «قبل خمسة وعشرين عامًا، ضربت هجمات 11 سبتمبر أمتنا، لكنها لم تُكسرنا».

وتسلط الوثائق الجديدة الضوء على التحديات التي واجهتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية في تقييم التحذيرات المتاحة قبل الهجمات، والفجوة بين المعلومات التي كانت معروفة آنذاك وبين القدرة على تحديد طبيعة الهجوم وحجمه وتوقيته بصورة دقيقة.