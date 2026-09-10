سحب كميات هائلة من "رقائق شيبسي" بسبب لحم خنزير "يسبب الوفاة" في أمريكا

أصدرت السلطات الأمريكية أعلى درجات التحذير لسحب مئات الأرطال من رقائق البطاطس المستوردة، بعد اكتشاف احتوائها على مكون من لحم الخنزير مصدره دولة غير مؤهلة للتصدير إلى الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

استدعاء من الفئة الأولى بسبب "تشيتشارون" كولومبي

أعلنت خدمة سلامة الأغذية والتفتيش FSIS التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية سحب 264 رطلاً من منتجي "De Todito Natural" و "De Todito BBQ"

وكان سبب السحب العاجل لهذه المنتجات هو احتواء الرقائق على "تشيتشارون" - قطع جلد الخنزير المقرمشة - منتجة في جمهورية كولومبيا. وكولومبيا غير مصرح لها بتصدير أي منتجات لحوم أو دواجن إلى الولايات المتحدة.

وصنفت FSIS الاستدعاء ضمن "الفئة الأولى"، وهو أعلى مستوى من بين 3 فئات، ويعني "حالة خطر على الصحة يوجد معها احتمال أن يؤدي استخدام المنتج إلى عواقب صحية خطيرة أو الوفاة".

سحب منتج رقائق شيبسي من متاجر أمريكية

تفاصيل المنتجات المسحوبة

يشمل الاستدعاء:أكياس "De Todito Natural" وزن 45 جراماً، تحتوي على رقائق تشيتشارون "أمريكانو جاكس ومارجريتا وناتو".أكياس "De Todito BBQ" وزن 45 جراماً، تحتوي على نفس نوع رقائق التشيتشارون.

وتم استيراد الشحنة في 28 يوليو 2026، وشُحنت إلى موزع في نيوجيرسي وعدد منافذ البيع بالتجزئة في نيوجيرسي ويوتا. ولا تحمل المنتجات المسحوبة أي علامات استيراد على الملصقات.

واكتشفت المشكلة بعد تلقي FSIS شكوى من أحد العملاء.تحذير للمستهلكين.. لم تُسجل إصابات حتى الآنأكدت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مرضية مرتبطة بالمنتج حتى الآن، لكنها أعربت عن قلقها من احتمال بقاء بعض الأكياس في مخازن المستهلكين.

وحثت المسؤولون الأمريكيين المستهلكين على عدم تناول الرقائق والتخلص منها فوراً أو إعادتها إلى مكان الشراء.

ويُصنع "التشيتشارون" من جلد الخنزير المقلي مع الدهن واللحم، وهو طبق شائع في إسبانيا وأمريكا اللاتينية.

لماذا تُحظر كولومبيا من التصدير؟

يندرج الاستدعاء ضمن بنود "المخالفات الاستيرادية" لدى FSIS، ولا يسمح القانون الأمريكي لأي دولة بتصدير اللحوم إلا بعد أن تثبت الهيئة أن نظام التفتيش فيها "معادل" للنظام الأمريكي من حيث الرقابة الحكومية ومعايير النظافة وسلامة الغذاء واختبارات الملوثات والتتبع.

ولم تحصل كولومبيا بعد على موافقة وزارة الزراعة الأمريكية بذلك، وتشير الهيئة إلى أن عدم الأهلية لا يعني بالضرورة أن المنتجات غير آمنة، بل يعني أن نظام التفتيش في الدولة المصدرة لم يثبت بعد مطابقته للمتطلبات الأمريكية.