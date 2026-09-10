أوروبا على خط النار.. بولندا تعلن إحباط هجوم روسي على معابرها الحدودية مع أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، بأن بولندا تمكنت الليلة الماضية من درء تهديد استهدف أحد معابرها الحدودية مع أوكرانيا، مشيراً إلى توقعاته بأن تتعرض هذه المعابر للاستهداف؛ في ظل سعي موسكو لضرب طرق التجارة بهدف إضعاف كييف اقتصادياً.

وقال توسك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا: "بفضل التعاون بين أجهزتنا ونظيرتها الأوكرانية؛ تمكنَّا الليلة الماضية من درء تهديد مباشر لأحد المعابر الحدودية"، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف: "كما تعلمون، فقد لجأت روسيا بالفعل إلى هجمات استفزازية استهدفت معابر حدودية - كما حدث في مولدوفا على سبيل المثال- ونحن نتوقع تحركات مماثلة تستهدف المعابر الحدودية مع أوكرانيا في دول أخرى، بما في ذلك بولندا".

ولم يصدر عن روسيا تعليق فوري بشأن تصريحات توسك.



وكان توسك قد حذر مراراً من ضرورة استعداد دول الجناح الشرقي لحلف الناتو لمواجهة استفزازات محتملة من جانب روسيا، التي غزت جارتها الأصغر حجماً عام 2022 وتخوض حرباً في أوكرانيا منذ ذلك الحين.

وأشار، اليوم الخميس، إلى أنه تلقى "تقريراً دقيقاً للغاية ومباشراً من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بشأن أحداث محتملة قد تقع في الأشهر المقبلة، وهو ما يتوافق مع ما كنت أقوله وأحذر منه منذ أشهر".

وتابع قائلاً: "علينا توقع سيناريوهات مختلفة؛ إذ يتعين على بولندا وأوروبا بأسرها الاستعداد لاحتمالات شتى تتعلق بالوضع، ليس فقط على الجبهة الروسية الأوكرانية؛ بل أيضا على امتداد الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".