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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لن نقبل اختبار حدودنا.. بولندا تستدعي السفير الروسي لديها

بولندا
بولندا
محمود نوفل

أعلنت  وزارة الخارجية البولندية  استدعاء السفير الروسي لدى وارسو تعبيرا عن إدانتها لممارسات موسكو.

وأكدت الخارجية البولندية في بيان لها أنها لن تقبل اختبار حدودها.

وفي وقت لاحق ، أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو" تضامنه الكامل مع بولندا ورومانيا؛ بعد انتهاك مجالهما الجوي، إلى جانب حوادث الطائرات المسيرة الأخيرة.

وكان حلفاء الناتو قد اجتمعوا، في إطار مجلس شمال الأطلسي لمناقشة هذه الانتهاكات، واصفين هذه الانتهاكات بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، وأنها تعكس تزايد استعداد موسكو لتحمل المخاطر.

وأكد حلفاء الناتو أنهم متحدون وحازمون في الدفاع عن أراضي الدول الأعضاء، مشيدين بالتحركات السريعة التي اتخذها الحلف والسلطات الوطنية للاستجابة بصورة حاسمة لهذه الأحداث.

وأشاروا إلى أن الناتو يواصل تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة في مختلف أنحاء الحلف، مؤكدين الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لتعزيز الدفاعات على الجناح الشرقي، من بحر البلطيق إلى البحر الأسود.

وشدد الحلف على استعداده للردع والدفاع ضد أي عدوان.

وفي الوقت نفسه، جدد الحلفاء دعمهم الكامل لأوكرانيا في الدفاع عن حريتها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفي سعيها إلى السلام.

وأكدوا أن هذه التصرفات وغيرها من الأعمال الروسية التي وصفوها بأنها "غير مسؤولة" لن تثنيهم عن التزامهم الدائم تجاه أوكرانيا، مشددين على أن أمن أوكرانيا يسهم في أمن دول الحلف.

بولندا وزارة الخارجية البولندية السفير الروسي لدى وارسو الناتو

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