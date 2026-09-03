محافظ بني سويف يفتتح موسم جَني القطن بزمام قرية إهناسيا الخضراء





افتتح اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، موسم جني القطن لعام 2026، داخل أحد الحقول بزمام قرية إهناسيا الخضراء

وذلك في حضور المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، والدكتور مصطفى عطية، المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، والدكتور جمعة عرفات، منسق النشاط الإرشادي والتدريبي لمركز البحوث الزراعية ببني سويف، والدكتور سيد عبد الهادي بمركز البحوث الزراعية، و محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ومسؤولي الإدارة الزراعية والوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، لأحد الحقول التابعة للأهالي بزمام القرية، والبالغة مساحته 8 أفدنة، حيث قدم المحافظ التهنئة للمزارعين بمناسبة بدء جني محصول القطن، متمنيًا أن يكون موسم خير وبركة على جموع المزارعين، وأن يحقق المحصول إنتاجية وعائدًا اقتصاديًا مناسبًا لهم.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعي والوصول بالخدمة الإرشادية إلى المزارع داخل الحقل، من خلال تكثيف الندوات والبرامج التدريبية والزيارات الحقلية، وتقديم الدعم الفني المستمر بشأن أساليب الزراعة والري الحديثة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحصول وخفض تكاليف الإنتاج.

وطالب المزارعين بالاستفادة من التوصيات الفنية التي تقدمها الأجهزة الزراعية والبحثية، والالتزام بالممارسات الزراعية السليمة، بما يضمن تحقيق أفضل إنتاجية وجودة للمحصول، مؤكدًا حرص الدولة على دعم محصول القطن من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بما يسهم في الارتقاء بجودة المحصول وتعزيز قدرته التنافسية وتحقيق أفضل عائد ممكن للمزارع.

وتمنى محافظ بني سويف أن يشهد الموسم الحالي إنتاجية وجودة متميزة لمحصول القطن، وأن يحقق عائدًا مرضيًا للمزارعين، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم القطاع الزراعي والمزارعين، والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم.

ومن جهته، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول هذا الموسم تبلغ 3669 فدانًا على مستوى مراكز المحافظة، بمتوسط إنتاجية يتراوح ما بين 7 إلى 8 قناطير للفدان الواحد هذا العام، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد بداية موسم الجني، على أن تليها مرحلة التوريد خلال الفترة المقبلة، بمعرفة لجنة تداول وتسويق القطن والمقرر تشكيلها خلال سبتمبر الجاري، ويتم من خلالها تسويق المحصول في مراكز وحلقات تجميع ومن خلال مزاد، لضمان حصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، وفق حزمة من الضوابط الفنية والإدارية.

فيما أضاف المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن أن الصنف الذي يتم زراعته بمحافظة بني سويف، وهو «جيزة 95»، يتميز بالعديد من المزايا، من أبرزها أنه صنف طويل التيلة عالي الإنتاجية، ويوفر نحو 30% من مياه الري، ويتميز بالتبكير، أي ينضج في وقت واحد بحيث تتم عملية الجني والجمع مرة واحدة، مما يوفر على المزارع تكلفة الجَمْعة الثانية، كما أن نوعيته تناسب الاحتياجات المحلية والتصدير، مشيرًا إلى أن العمل يجرى حاليًا في معهد بحوث القطن لاستنباط سلالة ونوعية جديدة من التقاوي وهي «جيزة 98»، تتميز بصفات ومزايا أعلى وأفضل من الأصناف الحالية.