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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

استقبل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، مولوده الجديد «ليل»، ليعيش لحظات عائلية مميزة مع انضمام فرد جديد إلى أسرته، التي تضم ابنتيه «مكة» و«كيان».

ويأتي ميلاد «ليل» خلال شهر سبتمبر 2026، ليبدأ حياته وسط أجواء أسرية مستقرة، ويصبح الشقيق الأصغر لابنتي محمد صلاح، في مرحلة جديدة من حياة نجم الكرة المصرية على المستوى العائلي.

«ليل» من مواليد برج العذراء

وبحسب علم الأبراج، فإن مواليد شهر سبتمبر ينتمون في جزء كبير منهم إلى برج العذراء، وهو أحد الأبراج الترابية، ويرتبط في المعتقدات الفلكية بعدد من الصفات والسمات الشخصية التي قد تظهر مع مرور الوقت.

ولا يمكن بالطبع اعتبار الأبراج وسيلة علمية للتنبؤ بشخصية الإنسان أو مستقبله، إذ تتأثر شخصية الطفل بشكل أساسي بالتربية والبيئة والتجارب التي يمر بها.

من أبرز الصفات التي ينسبها علم الأبراج إلى مواليد برج العذراء الذكاء والقدرة على التحليل، إلى جانب الاهتمام بالتفاصيل والرغبة في التعلم واكتساب المهارات.

وقد يوصف طفل العذراء أيضًا بأنه يميل إلى التفكير قبل اتخاذ قراراته، مع اهتمام واضح بفهم الأشياء من حوله.

يرتبط برج العذراء كذلك بالهدوء والاتزان، حيث يُقال إن مواليده يميلون إلى مراقبة التفاصيل والتعامل مع المواقف بصورة هادئة ومتأنية، بدلًا من التسرع في ردود الأفعال.

حب النظام والمسؤولية

ومن الصفات الأخرى المرتبطة بهذا البرج حب التنظيم والترتيب، والسعي إلى إنجاز المهام بدقة، إلى جانب الإحساس بالمسؤولية والاهتمام بتحقيق أفضل النتائج.

«ليل» وسط أسرته

يبدأ «ليل» محمد صلاح رحلته داخل أسرة تحظى باهتمام جماهيري كبير، وسط وجود شقيقتيه «مكة» و«كيان». ومع مرور السنوات، ستبقى التربية والبيئة الأسرية والتجارب الشخصية هي العوامل الأهم في تشكيل شخصيته ومستقبله.


 

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