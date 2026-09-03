ناقد رياضي: الزمالك لن يكون مثل الإسماعيلي.. ولا يوجد موعد محدد لعودة بيزيرا

أكد الناقد الرياضي عبد الحميد فراج قدرة الزمالك على المنافسة على لقب الدوري المصري رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، متحدثًا عن أن الفريق حصد 7 نقاط في أول 3 مباريات بالدوري رغم أنه لم يكن الطرف الأفضل في تلك المباريات.

وقال عبد الحميد فراج، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك رغم كل الأزمات لكنه هناك نقطة ضوء في الفريق».

وأضاف فراج أن الزمالك يظل قادرًا على المنافسة رغم الظروف التي يمر بها، لافتًا إلى أنه رغم أن الزمالك استقبل فرصًا محققة خلال أول 3 مباريات بالدوري، ووصل عدد الأهداف المحققة التي كان يُفترض أن يستقبلها إلى 11 هدفًا، إلا أنه نجح في حصد 7 نقاط في المباريات الثلاث رغم أنه لم يكن الطرف الأفضل فيها.

وحول موقف البرازيلي خوان بيزيرا، قال فراج: «مصدر بنادي الزمالك أبلغني قبل قليل بأنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لعودة خوان بيزيرا»، مستطردًا: «ولكن اللاعب ووكيله رضخا لمطلب الزمالك بالعودة إلى القاهرة ثم الجلوس للتفاوض مع إدارة النادي».

وتحدث فراج عن أن الزمالك بإرثه وتاريخه لا يمكن أن يكون مثل الإسماعيلي في مسألة تفريغ لاعبيه للمنافسين، وعلى رأسهم الأهلي.