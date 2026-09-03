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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمي عايزة تضحي بيا.. فيديو متداول لشخص يعتدي على والدته وبحوزته سلاح أبيض

صاحب الفيديو
صاحب الفيديو
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، ظهر خلاله شخص في حالة انفعال شديدة، أثناء تواجده داخل منزل برفقة والدته، بينما كان بحوزته سلاح أبيض، وسط حالة من الخوف والارتباك.

فيديو متداول 

وخلال الفيديو، ظهر الشخص وهو يتحدث عن والدته ويوجه إليها اتهامات، كما ردد عبارات تؤكد شعوره بأنه مظلوم، من بينها: «أنا وأمي.. والله ما عملت حاجة»، فيما بدا عليه التوتر والانفعال الشديد أثناء حديثه.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، وسط مطالبات بكشف حقيقة الواقعة وملابساتها، والتأكد من سلامة الأم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على أن ما ظهر في الفيديو لا يزال قيد التداول، ولم تتضح بشكل رسمي حتى الآن جميع تفاصيل الواقعة.

فيديو متداول نجوم الفن نجوم الرياضه

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