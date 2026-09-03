حرارة مرتفعة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 4 سبتمبر وحتى الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلًا.

شبورة مائية

وتوقعت الهيئة تكوّن شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة من الجمعة وحتى الاثنين.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري بين 34 و36 درجة خلال الفترة، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 38 درجة، وتبلغ في جنوب الصعيد نحو 40 درجة مئوية، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بسبب الرطوبة.

وأكدت الأرصاد الجوية أهمية متابعة التحديثات اليومية بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية، خاصة لقائدي السيارات خلال فترات الشبورة الصباحية.