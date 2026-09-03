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بعد أنباء تعرضها لوعكة صحية.. هالة فاخر لـ«صدى البلد»: أنا بخير وحالتي مستقرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد أنباء تعرضها لوعكة صحية.. هالة فاخر لـ«صدى البلد»: أنا بخير وحالتي مستقرة

الفنانة هالة فاخر
الفنانة هالة فاخر
أوركيد سامي

طمأنت الفنانة هالة فاخر جمهورها على حالتها الصحية، بعد انتشار أنباء خلال الساعات الماضية حول تعرضها لوعكة صحية ودخولها أحد المستشفيات، مؤكدة أنها بخير وأن حالتها الصحية مستقرة.

وقالت هالة فاخر في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «أنا بخير، وكان عندي برد، وقعدت يوم في المستشفى علشان كان عندي ضيق تنفس، وخرجت على طول».

وأكدت الفنانة هالة فاخر أن دخولها المستشفى جاء للاطمئنان على حالتها الصحية والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أنها لم تستغرق سوى يوم واحد داخل المستشفى قبل أن تغادر وتعود إلى منزلها.

وتأتي تصريحات هالة فاخر لتضع حدًا لما تردد بشأن شائعات حول  حالتها الصحية

وتحرص هالة فاخر دائمًا على التواصل مع جمهورها ومتابعيها، كما تحظى بشعبية كبيرة على مدار مشوارها الفني، الذي قدمت خلاله العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون والمسرح.

وتعد هالة فاخر واحدة من أبرز الفنانات في مصر، وبدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، وشاركت على مدار سنوات طويلة في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المتنوعة، ونجحت في تقديم أدوار مختلفة ما بين الكوميديا والدراما والشخصيات الاجتماعية.

وكانت هالة فاخر قد لفتت الأنظار خلال مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في عدد كبير من المسلسلات والأفلام، إلى جانب أعمالها المسرحية، لتصبح واحدة من الوجوه الفنية المحبوبة لدى الجمهور المصري والعربي.

وتؤكد تصريحات الفنانة الأخيرة أن حالتها الصحية مستقرة، وأنها غادرت المستشفى بعد الاطمئنان عليها، مطالبة جمهورها بعدم القلق بشأن ما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة حول حالتها الصحية.

الفنانة هالة فاخر اخبار الفن نجوم الفن

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