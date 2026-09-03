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عايز يشتري شقتي بالعافية.. طبيب يتهم جاره بالتعدي عليه وتحطيم سيارته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عايز يشتري شقتي بالعافية.. طبيب يتهم جاره بالتعدي عليه وتحطيم سيارته

الطبيب
الطبيب
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة لطبيب  بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، طالب خلالها الأجهزة الأمنية والمسؤولين بالتدخل لحمايته وأسرته، على خلفية خلافات مع جاره مالك العقار، والتي وصلت، بحسب روايته، إلى التعدي عليه وتحطيم سيارته، بسبب محاولات للضغط عليه من أجل شراء الشقة التي يمتلكها.

وقال الطبيب، في الاستغاثة المتداولة، إنه فوجئ بتصاعد الخلاف مع جاره مالك العقار، الذي يرغب في شراء شقته، مؤكدًا أنه رفض بيعها، قبل أن تتطور الأمور إلى مشادات ومضايقات، ثم واقعة تعدٍ عليه وتحطيم سيارته، وفقًا لما ذكره.

وأضاف أن الواقعة تسببت في حالة من الخوف والقلق له ولأسرته، خاصة مع استمرار الخلاف، مشيرًا إلى أنه يخشى من تكرار الاعتداء أو تعرضه وأسرته لأي أذى.

وأوضح الطبيب أنه لجأ إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، مطالبًا بسرعة فحص البلاغات والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حمايته والحفاظ على حقوقه وممتلكاته.

وأكد أن ملكية المسكن لا ينبغي أن تكون محل ضغط أو إجبار، مطالبًا بتمكينه من الإقامة في شقته دون مضايقات، وحسم النزاع بالطرق القانونية بعيدًا عن أي أعمال عنف أو تهديد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الاستغاثة، مطالبين بسرعة التحقق من ملابسات الواقعة، والتدخل لحسم الخلاف وفقًا للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت ما ورد من اتهامات.

طبيب استغاثة التعدي عليه الشرقية

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