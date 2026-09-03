غارات إسرائيلية على محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان

شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي يطال عدداً من المناطق والبلدات الجنوبية، وسط تصاعد التوتر الميداني.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الغارات استهدفت محيط المرتفعات الواقعة في منطقة النبطية، فيما تعرضت مناطق أخرى في الجنوب لقصف إسرائيلي متواصل، من بينها مرتفعات الدبشة والمنصوري ومناطق محيطة.

وتكتسب مرتفعات علي الطاهر أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي المشرف على أجزاء واسعة من المنطقة، وكانت خلال الأسابيع الماضية محوراً لتحركات عسكرية إسرائيلية ومحاولات للسيطرة عليها، بالتزامن مع غارات وقصف مدفعي استهدف محيطها.

ويأتي التصعيد الأخير في وقت تشهد فيه الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية توتراً متزايداً، بينما تستمر الاتصالات والمساعي السياسية الرامية إلى تثبيت التهدئة والتوصل إلى ترتيبات أمنية تتيح استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن استمرار إسرائيل في محاولة تثبيت وجودها في منطقة علي الطاهر، رغم المسار التفاوضي بين بيروت وتل أبيب، فيما شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية غارات متكررة وعمليات قصف استهدفت مواقع ومناطق محيطة بالمرتفعات.

ولم تتضح حتى الآن حصيلة الخسائر البشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارات الأخيرة، كما لم يصدر بيان رسمي لبناني يوضح تفاصيل الاستهداف أو نتائجه.