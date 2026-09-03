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إمام عاشور الأبرز.. 12 لاعبًا خارج قائمة الأهلي أمام سموحة بالدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور الأبرز.. 12 لاعبًا خارج قائمة الأهلي أمام سموحة بالدوري

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سموحة، اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط غيابات عديدة في صفوف الفريق الأحمر لأسباب مختلفة.

ويفتقد الأهلي خدمات 12 لاعبًا خلال مباراة سموحة، حيث تتنوع أسباب الغياب بين الإصابات، والخضوع لبرامج التأهيل والعلاج، إلى جانب انضمام عدد من اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي.

قائمة غيابات الأهلي

وتضم قائمة اللاعبين الغائبين عن مواجهة سموحة كلًا من أكرم توفيق، وإمام عاشور، وتوفيق محمد، وكريم الدبيس، وأحمد عيد، وأحمد خالد «كباكا»، وعمر سيد معوض، ومحمد عبد الله، ومحمد رأفت، وأشرف داري، ورضا سليم، ومحمود صلاح.

ويأتي غياب إمام عاشور عن المباراة بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، رغم انتظامه في الفترة الأخيرة ببرنامجه التأهيلي، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة عدم التعجل في الدفع به قبل وصوله إلى الجاهزية المطلوبة.

الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة قد أعلن قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة سموحة، حيث توجه اللاعبون إلى أحد الفنادق للدخول في معسكر مغلق، بهدف توفير أكبر قدر من التركيز والاستعداد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة ومواصلة مشواره في بطولة الدوري، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها المسابقة منذ انطلاق الموسم.

عودة أفشة إلى قائمة الأهلي

وشهدت قائمة الأهلي عودة محمد مجدي أفشة، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية، ليصبح جاهزًا للمشاركة أمام سموحة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

كما ضمت القائمة عددًا من العناصر الأساسية، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

قائمة الأهلي أمام سموحة

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، هادي رياض، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كريم فؤاد، عمرو الجزار.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، أحمد سيد زيزو، أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، سفيان بن جديدة، منصف بقرار، علي محمود، وأقطاي عبد الله.

وتتطلع كتيبة الأهلي إلى الظهور بصورة قوية أمام سموحة، رغم الغيابات العديدة، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.


 

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