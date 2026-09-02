أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏لفتت أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2009‏.‏

تعتمد السيارة على محرك بنزين صغير واقتصادي مكون من 3 أسطوانات بسعة 800 سي سي، يولد قوة حصانية محدودة تصل إلى 37 حصاناً عند 5000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 59 نيوتن/متر؛ ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات (4 سرعات أمامية + سرعة للخلف).

تتميز السيارة بحجم مدمج للغاية، حيث يبلغ طولها الإجمالي 3335 مم، وعرضها 1440 مم، وارتفاعها 1405 مم، وتعتمد على قاعدة عجلات بطول 2175 مم، بينما يرتفع جسم السيارة عن الأرض (الخلوص الأرضي) بمقدار 160 مم، وتزن السيارة وهي فارغة حوالي 650 كجم فقط، مما يمنحها خفة حركة كبيرة في الشوارع الضيقة.

تعتبر السيارة من أعلى السيارات كفاءة في توفير الوقود، حيث تستهلك 4.8 لتر فقط من البنزين لكل 100 كم، وهي مزودة بخزان وقود بسعة 28 لتراً، وتتسع مقصورتها الداخلية لـ 4 ركاب بشكل مقبول، في حين تأتي بمساحة تخزين خلفية (شنطة) صغيرة جداً تبلغ سعتها حوالي 145 لتراً، وترتكز على جنوط حديدية صغيرة بمقاس 12 أو 13 بوصة.

وعن سعر السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2009‏‏‏‏‏‏؛ فيأتي بمتوسط 130 ألف جنيه، ‏‏‏وقد يختلف السعر بعض الشيء على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎