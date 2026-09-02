إنقاذ طفل من الاختناق بعد اكتشاف جزء من كيس مايونيز عالق بين الأحبال الصوتية بمستشفى أطفال بنها

تمكن فريق طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 8 أشهر، بعد معاناته من صعوبة في التنفس على مدار شهر ونصف، قبل أن يكشف الفحص الطبي عن وجود جسم غريب عالق بين الأحبال الصوتية.



وقال الدكتور هيثم نصر، استشاري ورئيس قسم طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، إن الطفل وصل إلى المستشفى وهو يعاني من صعوبة واضحة ومستمرة في التنفس، ما استدعى إجراء منظار للكشف عن السبب الحقيقي وراء حالته.

وأضاف أن المنظار أظهر مفاجأة غير متوقعة، تمثلت في وجود جزء من كيس مايونيز عالق بين الأحبال الصوتية، مشيرًا إلى أن الطفل ظل يتنفس من جانبي الجسم الغريب طوال فترة وجوده بمجرى الهواء.

وأوضح «نصر» أن بقاء الجسم الغريب في هذا الموضع لمدة طويلة أدى إلى حدوث التهابات مزمنة حول منطقة الأحبال الصوتية، فضلًا عن تشكيله خطرًا حقيقيًا على حياة الطفل، نتيجة احتمالية انسداد مجرى الهواء بشكل مفاجئ في أي وقت.

وتابع: «الطفل كان بياخد نفسه من جانبي الجسم الغريب لمدة شهر ونصف، وكان من الممكن أن يموت اختناقًا، لولا عناية الله التي أعطته الحياة حتى أكرمني الله باستخراجه بالمنظار».

ونجح الفريق الطبي في استخراج الجزء العالق باستخدام المنظار، إلى جانب التعامل مع الالتهابات المزمنة الناتجة عن وجوده، ما أسهم في إزالة السبب الرئيسي وراء معاناة الطفل وتحسن قدرته على التنفس.

وأكد رئيس قسم طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة أن هذه الحالة تؤكد أهمية سرعة عرض الأطفال على الطبيب عند ملاحظة وجود صعوبة مستمرة أو غير معتادة في التنفس، خاصة أن دخول الأجسام الغريبة إلى مجرى الهواء قد يشكل خطرًا مباشرًا على حياة الطفل، ويستلزم سرعة التشخيص والتدخل الطبي المناسب.