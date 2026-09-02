محمود مسلم: اتفاق بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني بشأن أهمية خفض التصعيد في المنطقة

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل أهمية كبيرة، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين، مشيرًا إلى أن الصين دولة محورية، وهناك توافق كبير بين البلدين بشأن العديد من القضايا السياسية الإقليمية والدولية.



وأوضح "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن هناك اتفاقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج بشأن أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة العمل على تحقيق التهدئة، إلى جانب وجود توافق بشأن القضية الفلسطينية وعدد من الملفات السياسية الأخرى.



وأشار إلى أن البيان المشترك الصادر عن البلدين أكد عددًا من المواقف والقضايا المهمة، من بينها التأكيد على حقوق مصر المائية، وهو ما يعكس مستوى التنسيق والتفاهم بين القاهرة وبكين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.



ولفت مسلم إلى أن أهمية الزيارة لا تتوقف عند الجانب السياسي، وإنما تمتد بصورة أكبر إلى الملفات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل وجود أكثر من 3366 شركة صينية تعمل في مصر، وهو ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وأكد أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في القطاعات الواعدة والمتنوعة، وفي مقدمتها الطاقة والقطاع المالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.



وأضاف أن دخول الصين بقوة في هذه المجالات الجديدة يمثل فرصة مهمة أمام مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.



وأشار إلى أن عدد الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال الزيارة يعكس الرغبة المشتركة في ترجمة التوافق السياسي بين البلدين إلى خطوات عملية ومشروعات اقتصادية واستثمارية على أرض الواقع.

وشدد على أهمية زيارة الرئيس الصيني للمتحف المصري، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل رسالة مهمة بشأن العلاقات الحضارية والثقافية بين البلدين، كما تمثل فرصة للترويج للمقصد السياحي المصري أمام الشعب الصيني.

وأكد أن استهداف السائح الصيني يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية في خطط تنشيط السياحة المصرية، خاصة في ظل ضخامة السوق السياحية الصينية، مشيرًا إلى أن تعزيز الترويج للسياحة المصرية في الصين يمكن أن يسهم في زيادة أعداد السياح الصينيين الوافدين إلى مصر.