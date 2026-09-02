قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هزمتهم منذ سنوات.. قائد بطل جيبوتي يتحدى الزمالك قبل موقعة أبطال إفريقيا|خاص
أسامة كمال: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد ثقل القاهرة ومكانتها الدولية
القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل في سوهاج
مع بداية الدراسة.. طبيب يحذر: ابعدوا المقليات عن لانش بوكس أولادكم
نجل شقيقة إيمان الطوخي يكشف ذكرى مؤثرة من كواليس «لا إله إلا الله»
إنقاذ طفل من الاختناق بعد اكتشاف جزء من كيس مايونيز عالق بين الأحبال الصوتية بمستشفى أطفال بنها
ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة أجرة وتروسيكل بمرسى مطروح
ترامب: مستعدون لهجوم جديد على إيران.. والحملة لن تستمر طويلًا
عايز 60 مليوناً .. ناقد رياضي يكشف تفاصيل الخلاف بين إمام عاشور والنادي الأهلي
تغيير موقف الصين نجاح لمصر.. خالد عكاشة يكشف دلالات دعم بكين للقاهرة في أزمة سد إثيوبيا
محمود مسلم: اتفاق بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني بشأن أهمية خفض التصعيد في المنطقة
وزير الصحة الإيراني: مقتل 18 شخصا وإصابة 108 في الضربات الأمريكية أمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم: اتفاق بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني بشأن أهمية خفض التصعيد في المنطقة

الرئيس السيسي والرئيس شي
الرئيس السيسي والرئيس شي
هاني حسين

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل أهمية كبيرة، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين، مشيرًا إلى أن الصين دولة محورية، وهناك توافق كبير بين البلدين بشأن العديد من القضايا السياسية الإقليمية والدولية.


وأوضح "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن هناك اتفاقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج بشأن أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة العمل على تحقيق التهدئة، إلى جانب وجود توافق بشأن القضية الفلسطينية وعدد من الملفات السياسية الأخرى.


وأشار إلى أن البيان المشترك الصادر عن البلدين أكد عددًا من المواقف والقضايا المهمة، من بينها التأكيد على حقوق مصر المائية، وهو ما يعكس مستوى التنسيق والتفاهم بين القاهرة وبكين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.


ولفت مسلم إلى أن أهمية الزيارة لا تتوقف عند الجانب السياسي، وإنما تمتد بصورة أكبر إلى الملفات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل وجود أكثر من 3366 شركة صينية تعمل في مصر، وهو ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.


وأكد أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في القطاعات الواعدة والمتنوعة، وفي مقدمتها الطاقة والقطاع المالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.


وأضاف أن دخول الصين بقوة في هذه المجالات الجديدة يمثل فرصة مهمة أمام مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.


وأشار إلى أن عدد الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال الزيارة يعكس الرغبة المشتركة في ترجمة التوافق السياسي بين البلدين إلى خطوات عملية ومشروعات اقتصادية واستثمارية على أرض الواقع.
وشدد على أهمية زيارة الرئيس الصيني للمتحف المصري، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل رسالة مهمة بشأن العلاقات الحضارية والثقافية بين البلدين، كما تمثل فرصة للترويج للمقصد السياحي المصري أمام الشعب الصيني.
وأكد أن استهداف السائح الصيني يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية في خطط تنشيط السياحة المصرية، خاصة في ظل ضخامة السوق السياحية الصينية، مشيرًا إلى أن تعزيز الترويج للسياحة المصرية في الصين يمكن أن يسهم في زيادة أعداد السياح الصينيين الوافدين إلى مصر.

مسلم محمود مسلم مصر الصين بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

وزير الصحة

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والرئيس الصيني

ماجد منير: توافق كبير بين الرئيس السيسي وشي جين بينج والجانب الاقتصادي كان ظاهراً بقوة

برنامج 90 دقيقة ..

بحث مصري يحاول فك واحد من أكبر أسرار الكون.. د.سعد عطا يكشف التفاصيل

جانب من الحلقة

نقيب صيادلة القاهرة: «إحنا فخورين بدكتور مينا وفي ضهره.. ووفرنا له شغل ثابت»

بالصور

للبنات المهتمة ببشرتها وجمالها.. تحذير عاجل من منتجات التجميل.. بها مواد خطيرة

البشرة
البشرة
البشرة

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد