"توت" يخطف أنظار "شي".. إعجاب صيني بكنوز الملك الذهبي في المتحف الكبير| صور

في مشهد يُجسّد تلاقي حضارتين من أعرق حضارات التاريخ الإنساني، توقف الرئيس الصيني "شي جين بينج" مطولاً أمام المقتنيات الفريدة للفرعون الذهبي "توت عنخ آمون" خلال جولته برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتحف المصري الكبير.

وأبدى الزعيم الصيني إعجابا بالغا بالدقة الفنية والهندسية التي أبدعها المصري القديم، مؤكدًا أن هذا الصرح الثقافي العالمي يقدّم للعالم شهادة حية على عظمة الحضارة المصرية وإسهامها الخالد في المسيرة الإنسانية.

جاء ذلك خلال اصطحاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم، الرئيس شي جينبينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وقرينته السيدة بنج لي يوان، في جولة داخل المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والسيدة قرينته كانا في استقبال الرئيس الصيني وقرينته لدى وصولهما إلى المتحف، حيث بدأت الجولة بعرض تفصيلي حول المتحف المصري الكبير وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة، تخلله شرح إرشادي باللغتين العربية والصينية لأبرز القطع المعروضة.

كما شملت الجولة منطقة الدرج العظيم، واستمع الرئيسان وقرينتاهما إلى شرح وافٍ عن القطع الأثرية الممتدة على طول الدرج، قبل أن يلتقطوا الصور التذكارية في منطقة بانوراما الأهرامات.

زيارة قاعة كنوز الملك توت عنخ آمون

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجولة اختتمت بزيارة قاعة كنوز الملك توت عنخ آمون، حيث استمع الرئيسان وقرينتاهما إلى شرح حول أهم مقتنيات القاعة، وفي مقدمتها القناع الذهبي وكرسي العرش، إلى جانب عدد من القطع الأثرية التي تجسد دقة وتطور الفن في الحضارة المصرية القديمة.

وودّع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، اليوم، الرئيس شي جينبينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، والسيدة قرينته، في مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني إلى القاهرة في إطار جهود تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور السياسي بين البلدين.

