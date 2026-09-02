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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة
الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة
الديب أبوعلي

أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن الدكتور مينا جرجس، المعروف إعلاميا بـ"صيدلي الدليفري"، حضر ظهر اليوم الأربعاء إلى مقر النقابة بمدينة نصر، للمشاركة في اجتماع مع مجلس النقابة وعدد من الشركات التي تقدمت بعروض عمل له، عقب انتشار قصته على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الشيخ، أنه بالتزامن مع تصريحات الدكتور عمرو مغربي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، أن النقابة وفرت 6 فرص عمل أمام مينا جرجس في شركات ومصانع أدوية، إلى جانب شركات للرعاية الطبية، وبمرتبات مجزية، مشيرا إلى أن الاجتماع لا يزال مستمرا للتفاوض معه ومحاولة الوصول إلى الفرصة الأنسب له.

الدكتور مينا جرجس صيدلي الدليفري 

وقال مغربي إن النقابة بادرت بالتواصل مع مينا جرجس فور انتشار قصته، بهدف الاستماع إليه والتعرف على ظروفه واحتياجاته، قبل التحرك لتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاته وخبراته، مؤكدا أن النقابة حريصة على الوقوف إلى جانب أعضائها وعدم ترك أي زميل يواجه ظروفه بمفرده.

وأشار الشيخ إلى أن مينا جرجس يميل إلى العمل في مجال الرعاية الصحية بعيدا عن نمط العمل الصيدلي التقليدي، وهو ما يجعل موقفه من العروض المقدمة إليه غير محسوم حتى الآن، لافتا إلى أن بعض العروض «سخية جدا»، إلا أن القرار النهائي يعود إليه.

كانت قصة مينا جرجس قد أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صور ومقاطع فيديو له أثناء عمله في توصيل الطلبات “دليفري”، بالتزامن مع عمله صيدليا، فيما أوضح في تصريحات إعلامية أنه لجأ إلى العمل الإضافي لتحسين دخله ومواجهة التزاماته، مؤكدا أنه سعيد بعمله في توصيل الطلبات.

وتواصل نقابة صيادلة القاهرة جهودها مع مينا جرجس للوصول إلى فرصة عمل مناسبة تتوافق مع رغبته، في ظل تعدد العروض المقدمة إليه، دون حسم موقفه النهائي من قبول أي منها حتى الآن.

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