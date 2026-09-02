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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصين تؤكد إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر

الرئيس السيسي ونظيره الصيني
الرئيس السيسي ونظيره الصيني
البهى عمرو

أصدرت مصر والصين بيانًا مشتركًا بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدتين حرصهما على البناء على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينج على مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب الرئيسان عن تطلعهما إلى البناء على التطور الذي شهدته العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الماضية، والاستفادة من الزخم المتنامي لدفع التعاون الثنائي إلى مستويات أكثر تقدمًا.

وثمّن الجانب الصيني مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرسته مصر، معتبرًا أنه يمثل نهجًا داعمًا للتعددية الدولية ويسهم في تعزيز التعاون بين الدول ومواجهة التحديات المشتركة.

وأكد الرئيسان تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل من البلدين، بما يعكس عمق الشراكة السياسية والاستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين.

وأبدى الجانب الصيني إدراكه للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي للدولة المصرية، مؤكدًا تفهمه لأهمية قضية المياه بالنسبة إلى مصر.

وجدد الجانب المصري رفضه التدخل في الشؤون الداخلية للصين، مؤكدًا مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ «الصين الواحدة»، واعتبار تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية.

وأشاد الجانب المصري بالمنجزات التنموية التاريخية التي حققتها الصين تحت قيادة شي جينبينج، ودعمه للصين في مواصلة مسيرة التنمية والدفع نحو بناء دولة قوية.

وثمّن الجانب الصيني ما حققته مصر من منجزات في مجالات بناء الدولة والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد الرئيسان باستمرار التعاون الناجح في تنفيذ المشروعات الكبرى بين البلدين، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والتصنيع والفضاء والتكنولوجيا، مؤكدين أهمية مواصلة توسيع نطاق التعاون في هذه القطاعات.

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