القاهرة وبكين تتفقان على زيادة المنتجات المصرية في السوق الصينية

اتفقت مصر والصين على العمل لتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، وتشجيع دخول المزيد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية وفقًا للمعايير المعمول بها في الصين.

البيان المصري الصيني

وأكد البيان المصري الصيني المشترك على تقدير القاهرة للإجراءات الصينية المتعلقة بإعفاء الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية، فيما اتفق الرئيسان عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج، على مواصلة التشاور بشأن اتفاقية «الحصاد المبكر».

المعاملات التجارية والاستثمارية

كما جدد الجانبان تأكيد أهمية استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار، وتشجيع تسوية المزيد من المعاملات التجارية والاستثمارية بالعملات المحلية.

توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي

وتأتي هذه التفاهمات في إطار سعي البلدين إلى توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتجارية التي يمتلكها كل طرف.

وأكد الرئيسان أهمية البناء على التطور الذي شهدته العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة.